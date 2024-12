Bátovská Fialková 20. v šprinte v Hochfilzene, vyhrala Preussová

2. kolo SP v Hochfilzene - šprint žien na 7,5 km:



1. Franziska Preussová (Nem.) 21:06,0 min (1), 2. Sophie Chauveauová (Fr.) +7,7 s (0), 3. Karoline Offigstad Knottenová (Nór.) +10,1 (0), 4. Lou Jeanmonnotová (Fr.) +22,3 (1), 5. Selina Grotianová (Nem.) +30,2 (1), 6. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) +31,1 (2), 7. Markéta Davidová (ČR) +36,4 (1), 8. Anamarija Lampičová (Slovin.) +38,5 (3), 9. Dorothea Wiererová (Tal.) +40,2 (2), 10. Milena Todorová (Bulh.) +44,4 (0), ... 20. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ +53,9 (1), 79. Ema KAPUSTOVÁ +2:35,0 (0), 86. Mária REMEŇOVÁ (všetky SR) +2:50,1 (0)







celkové poradie (4 z 21):



1. Preussová 260 b, 2. Elvira Öbergová (Švéd.) 246, 3. Jeanmonnotová 206, 4. Davidová 173, 5. Suvi Minkkinenová (Fín.) 153, 6. Knottenová 140, ... 35. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 34







poradie šprintu (2 zo 7):



1. Preussová 145 b, 2. Davidová 131, 3. Knottenová 115, 4. Minkkinenová 92, 5. E. Öbergová 91, 6. Jeanmonnotová 79, ... 38. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 21

Hochfilzen 13. decembra (TASR) - Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková obsadila 20. miesto v piatkovom šprinte na 7,5 km v rámci druhého kola Svetového pohára. V rakúskom Hochfilzen minula len jeden terč v stojke a v cieli mala manko 53,9 sekúnd na víťaznú Franzisku Preussovú z Nemecka, ktorá je aj na čele celkového poradia. Druhá finišovala Sophie Chauveauovú z Francúzska a tretia bola Nórka Karoline Offigstad Knottenová.Pre Bátovskú Fialkovú je to najlepší výsledok od návratu ku kariére po materskej dovolenke. Do piatkových pretekov vyštartovala s číslom 21 a v úvode predvádzala dobrú bežeckú formu. Ležku zvládla rýchlo a bezchybne a zaradila sa na tretiu priečku len s päťsekundovým mankom na priebežnú líderku Chauveauovú, ktorá bola taktiež bezchybná. Slovenská reprezentantka držala krok aj na druhom okruhu a na stojku prišla s deväťsekundovou stratou na francúzsku líderku. Ušiel jej však tretí terč a s jednou chybou vypadla z najlepšej desiatky. V ďalšom priebehu ju predbehlo ešte zopár pretekárok a nakoniec obsadila 20. priečku.povedala pre STVR Bátovská Fialková, ktorá sa ako jediná Slovenka predstaví aj v sobotňajšej stíhačke. Polepšila si aj v celkovom poradí, kde figuruje s 34 bodmi na 35. mieste. V šprinte jej patrí 38. priečka.Z víťazstva sa tešila Nemka Preussová, ktorá síce minula jeden terč, no predviedla skvelú bežeckú formu a do cieľa prišla s náskokom 7,7 sekundy pred Chauveauovou. Pre tridsaťročnú Nemku to bolo už 16. pódiové umiestnenie vo Svetovom pohári, no iba druhé víťazstvo. Prvé zaknihovala pred takmer šiestimi rokmi v massáku v domácom Ruhpoldingu. Tretia Knottenová zvládla streľbu bez chyby a v cieli mala manko 10,1 sekúnd na víťazku.Čistá bola aj druhá slovenská reprezentantka Ema Kapustová, no bežecky zaostávala a skončila na 78. mieste s mankom 2:35 minúty. Mária Remeňová taktiež sklopila všetkých desať terčov a obsadila 86. priečku so stratou 2:50,1 min.