Bátovská-Fialková 6. v stíhačke, Jeanmonnotová má malý glóbus

ženy, stíhacie preteky:



1. Lou Jeanmonnotová (Fr.) 30:16,9 min. (1), 2. Elvira Öbergová (Švéd.) +22,2 (2), 3. Lena Häckiová-Grossová (Švajč.) +24,2 (2), 4. Ida Lienová (Nór.) +25,8 (1), 5. Franziska Preussová (Nem.) +26,3 (3), 6. Paulina BÁTOVSKÁ-FIALKOVÁ (SR) +36,2 (1), 7. Tereza Voborníková (ČR) +37,0 (0), 8. Suvi Minkkinenová (Fín.) +39,7 (2) 9. Samuela Comolová (Tal.) +44,5 (0), 10. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +54,1 (1), ... 55. Anastasia KUZMINOVÁ (SR) +4:53,6 (6)

konečné poradie disciplíny:



1. Lou Jeanmonnotová 438 bodov, 2. Julia Simonová (obe Fr.) 343, 3. Franziska Preussová (Nem.) 319, 4. Jeanne Richardová 245, 5. Oceane Michelonová (obe Fr.) 238, 6. Elvira Öbergová (Švéd.) 222, 7. Maren Kirkeeideová (Nór.) 214, 8. Selina Grotianová (Nem.) 190, 9. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) 181, 10. Suvi Minkkinenová (Fín.) 164, 20. BÁTOVSKÁ-FIALKOVÁ 107, ..., 64. KUZMINOVÁ (obe SR) 11.

Priebežné poradie SP:



1. Lou Jeanmonnotová (Fr.) 1193 bodov, 2. Franziska Preussová (Nem.) 1188, 3. Julia Simonová 881, 4. Jeanne Richardová 729, 5. Oceane Michelonová (všetky Fr.) 705, 6. Elvira Öbergová (Švéd.) 686, 7. Suvi Minkkinenová (Fín.) 663, 8. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) 627, ... 28. BÁTOVSKÁ-FIALKOVÁ 244, 72. KUZMINOVÁ (SR) 24

Holmenkollen 22. marca (TASR) - Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská-Fialková obsadila šieste miesto v stíhacích pretekoch Svetového pohára v nórskom Holmenkollene. Svoj druhý najlepší výsledok v ročníku dosiahla po tom, čo štartovala až zo 44. priečky. V konečnom poradí disciplíny napokon obsadila 28. miesto. V záverečnej stíhačke sezóny triumfovala Francúzska Lou Jeanmonnotová, ktorá si zabezpečila malý glóbus za triumf v disciplíne. Zároveň sa pred poslednými pretekmi v sezóne posunula na prvé miesto s päťbodovým náskokom pre Nemkou Franziskou Preussovou.Bátovská-Fialková sa od úvodu zaradila k najlepším. Vyšla jej už prvá streľba, na ktorej sa vyhla chybe. Celkovo minula len jeden terč a po prvých štyroch kilometroch poskočila do prvej desiatky. Darilo sa jej aj v bežeckej časti, v ktorej patrila k najlepším. Jej bežecký čas bol napokon štvrtý najlepší. Do cieľa napokon prišla s 36-sekundovou stratou na víťazku. Pre slovenskú reprezentantku to bolo druhé najlepšie umiestnenie po treťom mieste v decembrovej stíhačke v Annecy. "" uviedla bývalá reprezentantka SR a sestra Bátovskej-Fialkovej Ivona v štúdiu STVR.Druhá zo Sloveniek v štartovom poli Anastasia Kuzminová spravila šesť chýb na strelnici a napokon ju klasifikovali na 55. mieste so stratou 4:53,6 min.Jeanmonnotová bola pred záverečnou stíhačkou sezóny líderka disciplíny a triumfom si zabezpečila svoj druhý malý glóbus v kariére. Na druhej streľbe síce spravila jednu chybu, no tým sa nevyhli ani jej najväčšie konkurentky. Francúzka Julia Simonová, ktorá mala najväčšiu šancu pripraviť Jeanmonnotovú o malý glóbus, spravila až štyri chyby a skončila na 14. mieste. Nemka Preussová zvíťazila v piatkovom šprinte, v ktorom získala aj malý glóbus, spravila v stíhačke tri strelecké chyby a obsadila 5. miesto. Prišla o pozíciu líderky SP, na ktorú sa posunula Jeanmonnotová, ktorá má pred záverečnými pretekmi sezóny (nedeľňajší mass) tesný iba 5-bodový náskok na Preussovú.