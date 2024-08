Bátovská Fialková bola siedma v pretekoch s hromadným štartom

MS v letnom biatlone v Otepää - hromadný štart:



muži: 1. Rene Zachna (Est.) 32:28,6 min (3 trestné okruhy), 2. Jonáš Mareček (ČR) +7,9 s (3), 3. Andrejs Rastorgujevs (Lotyš.) +19,7 (5)



ženy: 1. Baiba Bendiková (Lotyš.) 29:45,1 min (4 trestné okruhy), 2. Suvi Minkkinenová (Fín.) +24,2 (2), 3. Tereza Voborníková (ČR) +30,3 (1),... 7. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ (SR) +1:36,6 min (6),... 28. Mária REMEŇOVÁ +5:20,3 (9), 29. Júlia MACHYNIAKOVÁ +5:32,5 (8), 30. Zuzana REMEŇOVÁ (všetky SR) +7:03,9 (11)





Otepää 25. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka Paulína Bátovská Fialková obsadila siedmu priečku v pretekoch s hromadným štartom na 10 km na MS v letnom biatlone. V nedeľňajších pretekoch v estónskom Otepää jej nevyšla streľba, keď na strelnici urobila až šesť chýb a do cieľa prišla so stratou 1:36,6 min na víťaznú Baibu Bendikovú z Lotyšska.Tridsaťjedenročná Bátovská Fialková zaznamenala po víťazstve v superšprinte ďalšie umiestnenie v top 10. Preteky nevyšli jej trom krajankám, ktoré uzatvárali poradie na 28. až 30. pozícii. Ako prvá z tria prišla do cieľa Mária Remeňová s mankom 5:20,3 min, za ňou nasledovala Júlia Machyniaková (+5:32,5) a Zuzana Remeňová (+7:03,9).Medzi mužmi sa nepredstavil žiadny Slovák. Zo zlata sa tešil domáci Rene Zachna, striebro si vybojoval Čech Jonáš Mareček (+7,9 s), bronz Andrejs Rastorgujevs z Lotyšska (+19,7).