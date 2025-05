Bátovská Fialková dáva pred ZOH v Taliansku dôraz na streľbu

Banská Bystrica 21. mája (TASR) - Biatlonistka Paulína Bátovská Fialková sa po ročnej pauze a materskej dovolenke vrátila na trón biatlonovej kráľovnej. V utorok ju opätovne vyhlásili za najlepšiu biatlonistku uplynulej sezóny, v ktorej dosiahla pódiové umiestnenie vo Svetovom pohári, konkrétne tretie miesto v Annecy. Na konte má aj dve 6. miesta zo SP v Holnemkollene a taktiež bola súčasťou šiestej štafety žien na MS.



„Chcem poďakovať svojmu telu za to, čo zvládlo a ako rýchlo sa dokázalo vrátiť na špičkovú úroveň. Poznám totiž mamy biatlonistky, ktorým to trvalo oveľa dlhšie. Takže to bolo super,“ neskrývala svoje pocity Bátovská Fialková, ktorá hodnotila sezónu 2024/2025 s odstupom času s nadhľadom: „V uplynulej sezóne boli preteky a štarty, s ktorými som bola spokojná nad mieru a boli aj také, s ktorými som nebola spokojná. Všeobecne som nebola spokojná so streľbou, tá mi robila problém. Mala som veľa tesnučkých rán, ktoré ma delili od pódiových umiestnení, respektíve umiestnení v top 10. To bolo až neskutočné. Preto teraz na tom zodpovedne pracujem. Vlani som sa po materskej dovolenke snažila čo najrýchlejšie vrátiť a zamerala som sa viac na fyzický tréning, pretože to bola alfa a omega, či ešte vôbec budem schopná súťažiť vo Svetovom pohári. Streľba síce nešla bokom, bola dobrá v príprave, preto som nemala dôvod nad ňou nejako špekulovať, ale dnes už viem, že základ v streľbe mi chýbal a moja streľba bola poznačená rokom, ktorý som vynechala.“







Paulína Bátovská Fialková sa po skončení sezóny zamerala na materské povinnosti. Stala sa matkou na plný úväzok, čo ani netají: „V apríli má biatlonista po sezóne voľno, lenže mám rok aj štyri mesiace malé dieťa a to neznamená voľno. To už znamená hodiny silovej prípravy, rýchlostnej a vytrvalostnej prípravy, ktoré sa nezapisujú. Nevyložila som si nohy, snažila som sa byť mamou na plný úväzok a bolo to náročné. Dcérka Romanka pôjde so mnou aj na niektoré sústredenia, takže verím, že si to užijem aj s ňou.“



Najúspešnejšia slovenská biatlonistka odchádza už za pár dní na prvé sústredenie pred nadchádzajúcou sezónou, konkrétne na ľadovec Dachstein, kde začne s lyžovaním na snehu vo vysokej nadmorskej výške. Potom sa chce venovať streľbe a následne rozbehne krátku letnú sezónu na kolieskových lyžiach. „Máme naplánovaných viacero výškových sústredení a dve aj v Národnom biatlonovom centre v Osrblí. Teší ma, že na sklonku mojej kariéry môžem uskutočniť kvalitnú prípravu, a to aj v domácich podmienkach. O tom som snívala dlhé roky. Veľa sústredení bude tento rok vo vysokej nadmorskej výške, pretože olympiáda v Anterselve sa koná vo výške viac než tisíc metrov nad morom,“ prezrádza Paulína Bátovská Fialková pred nastávajúcou olympijskou sezónou a neopomína ani ciele. „Všetkých biatlonistov čaká olympiáda a všetci sa budú sústrediť práve na ňu, teda budú aj vynechávať niektoré Svetové poháre a viac sa bude dbať na zdravie. Všetci sa budú chcieť pripraviť na nadmorskú výšku v Anterselve. Nejde o stredisko, ktoré by sme nepoznali, všetci biatlonisti ho poznajú veľmi dobre. Ja som v ňom mala v minulej sezóne jeden z najlepších bežeckých výkonov, to je pozitívne. Teším sa, že olympiáda bude konečne v Európe a nemusíme prekonávať väčšiu diaľku a časový posun. Verím, že to bude pekná olympiáda. Sny treba snívať. Medaila z vrcholového podujatia je môj sen od začiatku mojej kariéry, ten sa mi ešte nepodaril, čo sa týka MS a ZOH. Takže je to môj sen i cieľ. Uvidíme, ako bude prebiehať príprava. Mám pred sebou až sedem sústredení, môže sa stať kadečo, dúfam, že nič zlé ale iba dobré sa stane a pôjdem si za tým. A nech sa udeje vôľa božia,“ dodala.