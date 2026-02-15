< sekcia Šport
Bátovská Fialková i Remeňová sa v stíhačke odrazili dopredu
Ďalším dvom Slovenkám sa nepodarilo napraviť si chuť po šprinte.
Autor TASR
Anterselva 15. februára (TASR) - Slovenské biatlonistky nastúpili do nedeľňajších stíhacích pretekov na ZOH s cieľom napraviť si chuť po nevydarenom šprinte i nabrať sebavedomie pred ich záverečnou disciplínou v Anterselve, stredajšou štafetou. Podarilo sa to dvom, Mária Remeňová sa posunula o trinásť priečok nahor a Paulína Bátovská Fialková až o pätnásť.
Slovenky v podstate už nemali šancu prebojovať sa do pretekov s hromadným štartom, ktoré o týždeň v sobotu uzavrú biatlonové dianie na XXV. zimnej olympiáde. Cieľ tak bol naladiť sa pred štafetou, v ktorej v prebiehajúcej sezóne Svetového pohára dosiahli tri kvalitné umiestnenia v najlepšej desiatke. V Hochfilzene skončili dokonca na piatej priečke.
„Stále ma hnevá a stále som smutná z výkonu v šprinte, ale neviem s tým nič urobiť a jediné, čo môžem, je ešte zabojovať v štartoch, ktoré mám. To platilo dnes a hlavne v budúcotýždňovej štafete. Nebolo by fér voči dievčatám, aby som to vzdala a preto budem chcieť na štafete ešte podať čo najlepší výkon, aby som bola oporou tímu a aby mali so mňa ešte niečo,“ povedala Bátovská Fialková.
Do nedeľňajšej stíhačky odštartovala až zo 40. miesta, no i s troma chybami na strelnici sa dokázala posunúť o pätnásť priečok. „Dnes som ani nerozmýšľala ako bežím, ani o tom, kto ako ide, ale iba o tom, aby som sa sústredila na tú streľbu. Aj som sa sústredila, ale táto strelnica je kvôli tej nadmorskej výške a dnes i kvôli premenlivému vetru taká ťažká, že naozaj tie tri chyby to bolo asi také maximum, čo som tam vedela spraviť. Proste je to tak. Nie som žiadny čarovný strelec,“ povzdychla si.
V nasledujúcich dvoch dňoch si chce oddýchnuť a nabrať aj psychické sily po nevydarenom víkende. „Moja regenerácia už proste nie je taká, ako bývala. Naozaj to cítim, keď idú preteky za sebou. Takže dni voľná padnú vhod. Sme tu už vyše dvoch týždňov a ja proste stále hľadám systém, ako si čo najlepšie na trati rozložiť tie sily, aby bol ten výkon optimálny. Má za sebou štyri štarty, v piatom sa to už snáď podarí,“ zaželala si.
Jej mladšia kolegyňa minula len dva terče a posunula sa z 51. pozície po šprinte na 38. miesto. Potešenie z výsledku však pokazil fakt, že sa jej zhoršil zdravotný stav. Už niekoľko dní má problémy s chrbtom. „Som s tým spokojná napriek tomu, ako sa cítim. Teší ma aj to, ako som zvládla strelnicu, pretože na vytrvalostných pretekoch to bola katastrofa. Dnes aj fúkalo, takže som veľmi rada, že to boli len dve chybičky. Stále cítim bolesť, ale dúfam, že do štafety budem na 100% zdravá,“ povedala.
Ďalším dvom Slovenkám sa nepodarilo napraviť si chuť po šprinte. Ema Kapustová si zapísala 52. priečku so štyrmi chybami, Anastasia Kuzminová musela na päť trestných kôl a z 36. pozície sa prepadla na 49. miesto.
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/
