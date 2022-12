Bátovská Fialková je desiata v stíhačke, zvíťazila Simonová

Hochfilzen 10. decembra (TASR) - Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková obsadila v stíhacích pretekoch na 10 km na podujatí Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene desiate miesto. Na víťazku Juliu Simonovú z Francúzska stratila 1:14,1 min, pri štyroch streľbách sa dopustila len jednej chyby a oproti štartu sa posunula vpred o 19 priečok. Dosiahla tak druhý najlepší výsledok v sezóne, ôsma bola v Kontiolahti koncom novembra vo vytrvalostných pretekoch na 15 km.



Bátovská Fialková štartovala s číslom 29 a postupne sa posúvala dopredu. Na prvej ležke poskočila o desať pozícií na pätnáste miesto, na ďalšej však urobila svoju jedinú chybu v pretekoch a po trestnom kole klesla na 26. pozíciu. Návrat do boja o popredné priečky sa jej podaril pri prvej streľbe v stoji - figurovala po nej na trinástom mieste a zo záverečnej položky vyrážala už na jedenástej priečke. Na trati sa jej v závere ešte podarilo predstihnúť Nórku Karoline Offigstadovú Knottenovú a zmestila sa tak medzi elitnú desiatku.



Simonová štartovala ako tretia a triumfovala pred Nórkou Ingrid Landmark Tandrevoldovou, ktorá prišla so stratou 19,6 sekundy, no polepšila si o jedenásť pozícii. Pódium doplnila Češka Markéta Davidová (+28,1 s). Ďalšia Slovenka Mária Remeňová si oproti štartu pohoršila o šesť miest a skončila na 56. priečke.