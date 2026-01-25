< sekcia Šport
Bátovská Fialková nenastúpi na nedeľňajšie preteky pre chorobu
Slovenské farby tak bude hájiť len Mária Remeňová.
Nové Mesto na Morave 25. januára (TASR) - Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková sa pre chorobu nepredstaví v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom na podujatí Svetového pohára v Novom Meste na Morave.
Podľa informácií STVR: Šport a portálu slovenskybiatlon.sk mala reprezentantka Slovenska v sobotu vysokú teplotu a aj keď sa už v nedeľu cítila lepšie, tak po konzultácii s lekárom padlo rozhodnutie, že sa na štart nepostaví. „V sobotu po miešanej štafete som sa necítila dobre. Zvracala som, večer som mala vysokú teplotu, takže som si myslela, že je konečná. V nedeľu ráno som sa síce cítila oveľa lepšie, ale po konzultácii s doktorom sme sa rozhodli neriskovať, pretože pred olympiádou by mi to mohlo viac vziať ako dať. Moje srdce pretekárky chcelo určite štartovať, ale tentokrát je potrebné počúvať rozum. Pre olympiádu bude rozumnejšie vynechať nedeľňajší štart. Mrzí ma to, že pri Majkinej premiére v masovom štarte nemôžem byť aj ja, ale verím, že zabojuje dobre. Budem jej držať palce,“ vyjadrila sa Bátovská Fialková pre slovenskybiatlon.sk. Slovenské farby tak bude hájiť len Mária Remeňová.
