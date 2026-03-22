Bátovská Fialková sa rozlúčila s kariérou 7. miestom v Osle
Oslo 22. marca (TASR) - Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková obsadila 7. miesto vo svojej poslednej súťaži v kariére. V pretekoch Svetového pohára s hromadným štartom na 12,5 km trati v Osle absolvovala iba jeden trestný okruh a do cieľa prišla s 33-sekundovou stratou na víťazku Talianku Lisu Vittozziovú. Malý glóbus za víťazstvo v disciplíne si odniesla Francúzka Julia Simonová.
Na 2. mieste prišla do cieľa Švédka Hanna Öbergová, tretia finišovala Češka Tereza Voborníková. Celkový triumf v SP dosiahla Francúzka Lou Jeanmonnotová, ktorá mala veľký glóbus istý už pred nedeľňajšími pretekmi.
Bátovská Fialková dosiahla v kariére 11 pódiových umiestnení v pretekoch SP. Štyrikrát sa umiestnila na 2. priečke - naposledy v roku 2020 v nemeckom Ruhpoldingu v stíhacích pretekoch na 10 km. V sezóne 2025/2026 stála na pódiu raz, keď finišovala na 3. mieste v individuálnych pretekoch na 15 km vo fínskom Kontiolahti.
„Ešte mi to všetko bude postupne dochádzať, no užila som si to. Skončiť kariéru v top 10 je skvelé. Veľmi som si priala, aby sa to skončilo čistou streľbou a to sa mi podarilo. Bolo mi veľkou cťou reprezentovať všetkých Slovákov, Duklu a Slovenský zväz biatlonu, takisto celý tím, rodinu a fanúšikov. Vážim si, že mi vytvárali podmienky, vďaka ktorým som mohla súťažiť celé tie roky. Teraz plačem, pretože sa uzavrelo niečo, čo som robila celý život. Bude mi to chýbať, ale som presvedčená, že teraz je ten správny čas a že som sa rozhodla správne. Teším sa na to, čo mi život prinesie. Moja mamina mi vždy hovorila, že sa niečo krásne musí skončiť, aby sa mohlo začať niečo ešte krajšie. Toho sa budem držať,“ uviedla Bátovská Fialková pre STVR.
Slovensko obsadilo 11. miesto v rebríčku národov žien v hodnotení SP a polepšilo si o tri priečky oproti sezóne 2024/2025.
V pretekoch v Osle sa s kariérou rozlúčila aj Rakúšanka Lisa Theresa Hauserová, ktorá sa napokon umiestnila na 19. pozícii.
Od úvodných metrov boli na čele švédske sestry Hanna a Elvira Öbergové. Bátovská Fialková odštartovala čistou streľbou, no na druhej ležke spravila jednu chybu a klesla na 11. miesto. Po polovici pretekov figurovala na čele Simonová, no onedlho ju dobehla Hanna Öbergová. Spoločne so sestrou Elvirou sa vrátili do čela po 3. streľbe, keďže Simonová musela absolvovať dva trestné okruhy. Bátovská Fialková si po čistej streľbe na tretej položke polepšila a posunula sa na 7. miesto. Švédskym sestrám nevyšla štvrtá streľba. Hanna Öbergová musela absolvovať jeden trestný okruh, Elvira dokonca dva. Hanna ostala na prvom mieste vďaka výbornej bežeckej časti, tesne za ňou bola Vittozziová. Bátovská Fialková mala čistú aj štvrtú streľbu, po ktorej si polepšila na 5. miesto. Vittozziová napokon najlepšie zvládla záver a prišla do cieľa na 1. mieste pred Hannou Öbergovou. Pre Talianku to bolo prvé víťazstvo v pretekoch s hromadným štartom v kariére a celkovo 12. na podujatiach SP.
záverečné kolo SP v Biatlone
preteky žien s hromadným štartom na 12,5 km:
1. Lisa Vittozziová (Tal.) 34:58,9 min. (1), 2. Hanna Öbergová (Švéd.) + 4,2 sek (1), 3. Tereza Voborníková (ČR) + 17,2 (1), 4. Elvira Öbergová (Švéd.) + 21,8 (2), 5. Ingrid Landmark Tandrevoldová (Nór.) + 24,7 (2), 6. Julia Simonová (Fr.) + 26,8 (3), 7. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ (SR) + 33,1 (1), 8. Oceane Michelonová (Fr.) + 40,7 (2), 9. Marthe Krakstadová Johansenová (Nór.) +49,4 (0), 10. Janina Hettichová Walzová (Nem.) +50,0 (2) ..
konečné poradie SP: 1. Lou Jeanmonnotová (Fr.) 1135 bodov, 2. Hanna Öbergová (Švéd.) 958, 3. Lisa Vittozziová (Tal.) 935, 4. Elvira Öbergová (Švéd.) 922, 5. Suvi Minkkinenová (Fín.) 881, 6. Julia Simonová (Fr.) 827, 7. Anna Magnussonová (Švéd.) 803, 8. Oceane Michelonová (Fr.) 651, 9. Maren Kirkeeideová (Nór.) 639, 10. Camile Benedová (Fr.) 600, ... 15. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 405, 57. Ema KAPUSTOVÁ 80, 65. Anastasia KUZMINOVÁ 59, 76. Mária REMEŇOVÁ 32, 95. Zuzana REMEŇOVÁ 8.
Konečné poradie disciplíny mass:
1. Simonová 245 bodov, 2. Vittozziová 186, 3. Michelonová 183, 4. Jeanmonnotová 181, 5. Voborníková 167, 6. Elvira Öbergová 152, 7. Benedová 144, 8. Magnussonová 136, ... 15. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 96, 49. KAPUSTOVÁ 8.
