Bátovská Fialková sa stala športovou osobnosťou Banskej Bystrice 2024

Športové osobnosti mesta Banská Bystrica za rok 2024 - zoznam ocenení:



Športová osobnosť roka 2024: Paulína Bátovská Fialková



Jednotlivci - olympijské športy: Marius Fízeľ (džudo / VŠC Dukla), Patrik Jány (strelectvo / VŠC Dukla), Benjamín Maťašeje (džudo / VŠC Dukla)



Jednotlivci - neolympijské športy: Ivan Levický (silový trojboj, mŕtvy ťah / ŠK KORNEL), Paulína Bátovská Fialková (letný biatlon / VŠC Dukla)



Juniori - olympijské športy: Markus Sklenárik (biatlon / ŠKP), Ema Sára Fízeľová (džudo / ŠK Dukla), Ema Kapustová (biatlon / VŠC Dukla), Lukáš Rosenbaum (atletika, chôdza / ŠK BCF Dukla)



Juniori - neolympijské športy: Lilien Páčová (silový trojboj, mŕtvy ťah / ŠK KORNEL), Liliana Malá (karate / ŠK Centrum mládeže karate)



Športové kolektívy: Atletický klub ŠK UMB (atletika), Slávia Banská Bystrica (basketbal), ŠK Dukla MP Banská Bystrica – Lucia Vlčáková, Alica Lichancová, Agáta Choong (moderný päťboj)



Funkcionár, tréner, pracovník v športe: Ján Kalčok, Dušan Valent, Štefan Vaško a Ľubomír Schmidtmayer



Víťazi internetového hlasovania - jednotlivec: Petra Ďurišová (atletika / BŠK), kolektív: Young Miracles (športový tanec)



Poďakovanie pri príležitosti 60. výročia gymnastiky v meste - Gymnastický klub ŠK UMB



Ocenenie in memoriam: Alojz Drexler



Sieň slávy športovcov mesta: Juraj Benčík



Banská Bystrica 24. apríla (TASR) - Vo štvrtok podvečer 24. apríla sa v Robotníckom dome v Banskej Bystrici opäť stretli najúspešnejší banskobystrickí športovci na odovzdávaní ocenení Najlepší športovci mesta Banská Bystrica za rok 2024. V plejáde ocenených športovcov mali zastúpenie rôznorodé športové odvetvia, ktoré dokazujú pestrosť športovej základne v srdci Slovenska. Športovou osobnosť mesta za uplynulý rok sa stala Paulína Bátovská Fialková. V závere galavečera bol do Siene slávy športovcov uvedený najúspešnejší tréner v histórii slovenskej atletiky Juraj Benčík.V roku, ktorý sa niesol v znamení OH v Paríži, bolo aj mesto pod Urpínom dejiskom významného športového podujatia. Na Štadióne SNP Dukla sa stretli najlepší európski športovci do 18 rokov na dorasteneckých majstrovstvách Európy v atletike. Banskú Bystricu na nich úspešne reprezentovali športovci pochádzajúci priamo z mesta i tí, ktorí zastupujú banskobystrické kluby. „Medzi športovými kolektívmi zaznamenali veľké úspechy basketbalistky Slávie Banská Bystrica, Atletický klub ŠK UMB Banská Bystrica, ale aj päťbojárky banskobystrickej Dukly, ktoré sa v kategórii družstiev stali dvojnásobnými majsterkami Európy. V kategórii funkcionár, tréner, pracovník v športe boli ocenení bývalí úspešní športovci a neskôr aj tréneri bedmintonu Štefan Vaško a Ľubomír Schmidtmayer, tréner vytrvalostných bežcov Dušan Valent a bývalý úspešný karatista a reprezentačný tréner Ján Kalčok,“ uviedol vedúci oddelenia športu Filip Tomašovič v tlačovej správe.Počas galavečera sa mesto poďakovalo za reprezentáciu Banskej Bystrice doma i v zahraničí Gymnastickému klubu ŠK UMB Banská Bystrica, ktorý v uplynulom roku oslávil 60. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti ocenili aj bývalého reprezentanta Československa v gymnastike a neskôr predsedu gymnastického klubu v Banskej Bystrici Alojza Drexlera, in memoriam. „Aj počas uplynulého roka som mal česť byť svedkom mnohých športových úspechov našich športovcov a športovkýň reprezentujúcich Banskú Bystricu takmer vo všetkých športoch. Fakt, že sme mestom športu, nie sú len prázdne frázy. Do ktorejkoľvek mestskej časti sa pozrieme, vidíme športovať deti, mládež, dospelých i seniorov, a to nielen profesionálne, ale aj rekreačne. V Banskej Bystrici dlhodobo bijú športové srdcia a ja ďakujem každému, kto prispieva k tomu, aby sme sa dosahovaním krásnych športových výsledkov zviditeľňovali na športovej mape sveta,“ povedal primátor mesta Ján Nosko.Ocenenia si prevzali aj víťazi internetového hlasovania. Medzi jednotlivcami triumfovala talentovaná atlétka Petra Ďurišová z klubu BŠK Banská Bystrica a v kategórii športový kolektív zvíťazila skupina Young Miracles, ktorá mesto úspešne reprezentovala na majstrovstvách Európy v športovom tanci.Športovou osobnosť mesta za rok 2024 sa stala Paulína Bátovská Fialková. Po návrate z materskej dovolenky sa vrátila k biatlonu a stala sa majsterkou sveta v jeho letnej verzii. Zároveň dosahuje výborné výkony aj vo Svetovom pohári klasického zimného biatlonu. Do Siene slávy mesta Banská Bystrica bol uvedený najúspešnejší tréner v histórii slovenskej atletiky Juraj Benčík, ktorý trénoval olympijských víťazov i majstrov Európy v chôdzi. Medzi jeho zverencov patrili Jozef Pribilinec, Pavol Blažek a aj Matej Tóth.