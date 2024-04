Biatlonistka P. Bátovská Fialková sa vráti do súťažného kolotoča

Banská Bystrica (TASR) – Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková sa po vyše ročnej pauze vráti do súťažného kolotoča. Od marca 2023 pauzovala z dôvodu materských povinností, po narodení dcérky však už začala trénovať a motiváciou je pre ňu aj spolupráca s koučom bežeckého lyžovania Martinom Bajčičákom.



Bývalý slovenský reprezentant v behu na lyžiach Bajčičák prijal aj ponuku Slovenského zväzu biatlonu (SZB) trénovať mužskú reprezentáciu. Bátovská Fialková sa tak ocitne vo väčšom tíme, čo na štvrtkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici ocenila. "Je to veľká novinka trénovať v takej veľkej skupine. Teším sa na to. Verím, že mi chalani pomôžu dostať sa do formy a že aj oni budú vidieť môj profesionálny prístup a môžu sa posunúť hore," prezradila a k svojmu návratu ešte dodala: "Vraciam sa po materskej dovolenke do vrcholového športu, no priznám, že som nevedela, či budem ešte pokračovať v športovej kariére. Samú ma prekvapilo, že počas ročnej pauzy sa vo mne hromadila energia a chuť športovať. Zdôverila som sa s mojimi pocitmi Martinovi Bajčičákovi a povedali sme si, že pôjdeme do toho a pripravíme sa smerom k olympiáde v Cortine d'Ampezzo 2026. Ideme to vyskúšať, ideme do toho naplno. Mám rešpekt pred tým, čo sa bude diať, predsa len na rok som vypadla zo súťaženia. Ideme do toho aj s ohľadom na dcérku, no ak by Martin neprijal výzvu, tak by to nebolo reálne.“



Bajčičák bude trénovať zhruba šesťčlenný mužský tím s viacerými mladými biatlonistami a juniormi, medzi ktorými nebude chýbať ani talentovaný 19-ročný Jakub Borguľa. V mladej zostave je 31-ročná Paulína Bátovská Fialková jedinou ženou. Streleckým koučom sa stal Lukáš Daubner, v realizačnom tíme nebude chýbať ani fyzioterapeut. "Som rád, že sa po štyroch rokoch vraciam do biatlonu, keď som už predtým spolupracoval so sestrami Fialkovými. Ďakujem Paulíne aj biatlonovému zväzu za dôveru. Verím, že nadviažeme na predchádzajúcu úspešnú spoluprácu a v prípade Jakuba Borguľu na skvelé jeho mládežnícke výsledky. Rozmýšľali sme, aby Paulína nezostala sama v tréningu. Chlapci v tíme sú mladí, výkonnostne jej podobní, keďže sú v mladom veku. Dáme teda dokopy silný tím, všetci sa vzájomne potiahnu v tréningu. Verím, že sa vytvorí dobrá skupina,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej besede Martin Bajčičák.



S novým modelom je spokojný aj prezident SZB Peter Vozár: "Bolo našou ambíciou dotiahnuť nového trénera do slovenského biatlonu, aby sme spravili veľký súdržný a jednotný tím. Preto je to v kombinácii kompletného mužského družstva a Paulíny Bátovskej Fialkovej. Pôjde o sedem až osemčlennú tréningovú skupinu s dvoma trénermi a fyzioterapeutom. Verím, že pôjde o vzájomnú synergiu, teda že mladí chalani potiahnu Paulínu. A naopak ona je veľká športovkyňa, ktorá im vie svoje skúsenosti odovzdať.“



Slovenský zväz biatlonu prezentoval v Banskej Bystrici aj nového hlavného partnera. Stala sa ním spoločnosť MSM Group s cieľom podporiť mladých talentov až do roku 2030.