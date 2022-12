Bátovská Fialková siedma v šprinte, zvíťazila Magnussonová

3. kolo SP v Annecy:



šprint žien na 7,5 km:



1. Anna Magnussonová 21:04,7 min (0), 2. Linn Perssonová (obe Švéd.) +12,8 s (1), 3. Denise Herrmannová-Wicková (Nem.) +15,2 (1), 4. Sophie Chauveauová +19,9 (Fr.) (0), 5. Mari Ederová (Fín.) +21,3 (1), 6. Lisa Vittoziová (Tal.) +31,8 (0), 7. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ +33,4 (1), 8. Elvira Öbergová (Švéd.) +33,6 (1), 9. Lou Jeanmonnotová +35,2 (0), 10. Anais Chevalierová-Bouchetová (obe Fr.) +36,8 (1), ... 64. Ivona FIALKOVÁ +2:21,3 (4), 79. Zuzana REMEŇOVÁ +3:29,4 (3), 80. Mária REMEŇOVÁ (všetky SR) +3:33,5 (4)







poradie SP (6 z 21):



1. Julia Simonová (Fr.) 336 b, 2. Herrmannová-Wicková 300, 3. Vittoziová 282, 4. Ingrid Landmark Tandrevoldová (Nór.) 268, 5. Perssonová 264, 6. Elvira Öbergová 255, ... 15. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 139







poradie SP v šprintoch (3 z 7):



1. Herrmannová-Wicková 190 b, 2. Perssonová 166, 3. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) 138, 4. Vittoziová 138, 5. Magnussonová 130, 6. Davidová 119, ... 18. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 63

Annecy 16. decembra (TASR) - Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková obsadila v šprinte na 7,5 km na podujatí Svetového pohára vo francúzskom Annecy siedme miesto. Na víťazku Annu Magnussonovú zo Švédska stratila 33,4 s. Slovenka urobila na strelnici len jednu chybu a dosiahla najlepší výsledok v sezóne, ôsma bola v Kontiolahti koncom novembra vo vytrvalostných pretekoch na 15 km.Bátovská Fialková odštartovala s číslom 17 a po čistej streľbe v ľahu sa zaradila na medzičase na priebežné druhé miesto len so stratou siedmich desatín na vedúcu Anais Chevalier-Bouchetovú z Francúzska. V stoji netrafila záverečný desiaty terč a musela ísť do jedného trestného kola. Do cieľa prišla na druhom mieste, no nakoniec sa pred ňu dostalo ešte ďalších päť pretekárok.Švédka Magnussonová zaznamenala po bezchybnej streľbe a štvrtom najlepšom behu premiérový triumf vo Svetovom pohári časom 21:04,7 minúty. Druhá skončila na najkratšej trati jej reprezentačná kolegyňa Linn Perssonová so stratou 12,8 sekundy. Pódium doplnila Nemka Denise Herrmannová-Wicková (+15,2 s).Druhá zo sestier Fialkových Ivona štartovala ako 50. v poradí, po nevydarenej streľbe so štyrmi chybami (2+2) skončila na 64. mieste so stratou 2:21,3 min. Zuzana Remeňová finišovala s bilanciou (1-2) na 79. pozícii (+3:29,4 min). Jej sestra Mária skončila hneď za ňou na 80. priečke (+3:33,5 min) po štyroch chybách na strelnici. V sobotňajších stíhacích pretekoch, v ktorých sa predstaví prvých 60 biatlonistiek zo šprintu, bude zo Sloveniek štartovať len Bátovská Fialková.