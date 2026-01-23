< sekcia Šport
Bátovská Fialková skončila vo vytrvalostných pretekoch devätnásta
Bátovská Fiaalková mala celkovo štyri strelecké chyby, z toho polovicu na druhej streľbe v ľahu.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nové Mesto na Morave 23. januára (TASR) - Francúzska biatlonistka Justine Braisazová-Bouchetová triumfovala v piatkových pretekoch Svetového pohára v Novom Meste na Morave. V skrátených vytrvalostných pretekoch na 12,5 kilometra zdolala svoju krajanku Lou Jeanmonnotovú tesne o 1,4 sekundy, tretia skončila Nemka Franziska Preussová s mankom 1:02,2 minúty. Zo štvorice Sloveniek skončila najlepšie Paulína Bátovská Fialková na 19. mieste. Spolu s dvadsiatou Máriou Remeňovou si tak zaistili účasť v nedeľných pretekoch s hromadným štartom, ktoré budú pre Remeňovú premiérové.
Braisazová-Bouchetová štartovala ako 32. v poradí a chybovala iba na druhej ležke. Na poslednej položke v stoji bola o 1,1 sekundy za Jeanmonnotovou, ktorá spravila práve tam jedinú chybu. Tretia Preussová viedla po druhej položke, no potom minula dva razy – na druhej ležke i stojke. Pre víťazku to bol 14. triumf v kariére.
Bátovská Fiaalková mala celkovo štyri strelecké chyby, z toho polovicu na druhej streľbe v ľahu. „Bežecká časť bola fajn, na lyžiach som sa cítila dobre napriek tomu, že to neboli úplne moje podmienky. Nemám rada tento typ snehu, no bežala som dobre a povzbudzovalo ma to k tomu, aby som to nevzdávala. Bola som úplne vnútorne pokojná a vôbec neviem, čo sa stalo na druhej ležke,“ povedala Slovenka, ktorá mala druhý najlepší bežecký čas, pre STVR. Po prvej streľbe v stoji bola desiata, po spomínanej ležke sa prepadla na 21. miesto a nakoniec skončila o jednu pozíciu a presne tri sekundy pred Remeňovou. Tá chybovala pri oboch streľbách v ľahu a pripísali jej 90 trestných sekúnd za dva minuté terče. Napriek tomu zaznamenala svoj najlepší výsledok v kariére a prekonala svoju 34. pozíciu. „Dnes som mala veľmi dobré pocity, keď som sa ráno zobudila. No pocity boli a vždy budú nejaké, takže som tomu nechcela nejako veriť. Ale veľmi ma to teší, budem veľmi, veľmi rada, ak sa mi podarí ísť tie preteky s hromadným štartom. Pretože som sa sústredila na strelnicu a robila som všetko pre to, aby to padalo,“ povedala v cieli, keď ešte nebolo oficiálne známe štartová tridsiatka na hromadné preteky.
Za 35. miesto brala body aj Ema Kapustová so stratou 2:39,2 minúty na víťazku a dvoma chybami. „Za body som veľmi vďačná. Dnes bola šanca aj na lepší výsledok. Potešila ma hlavne streľba v stoji, lebo v Osrblí som mala trošku problém. Škoda tých dvoch rán na ležke, lebo to boli moje chyby. Čo sa týka behu, dnes to bo taký deň blbec. V Osrblí na IBU Cupe som sa cítila už komfortne, ale dnes to nebolo bohviečo, bola som od začiatku stuhnutá. No keď mi v poslednom kole kričali, že je to na dobrý výsledok, tak som si povedala, že ešte zabojujem, aj keby som sa do cieľa mala doplaziť,“ uviedla pre TASR.
Anastasia Kuzminová sa držala v prvej pätnástke, no na tretej položke minula štyri z piatich terčov a obsadila 54. miesto so stratou 4:48,9 minúty. "Vietor sa síce zmenil, ale prvú položku som zvládla. Na stojke som pracovala veľmi dobre a držala som rytmus. Keď som prišla na druhú ležku, vietor bol iný, no potom sa mi zdalo, že je rovnaký. Hneď som strieľala, nešlo mi to, ale nechcela som už meniť polohu. Mala som počkať a zachovať väčší pokoj. Zobralo mi to veľmi veľa síl a to, čo som získala na prvých položkách. Šesť chýb je príliš veľa a štyri na jednej položke ma veľmi rozhodili. Takáto smola sa mi ťažko rozdýchava,“ uviedla pre STVR.
Braisazová-Bouchetová štartovala ako 32. v poradí a chybovala iba na druhej ležke. Na poslednej položke v stoji bola o 1,1 sekundy za Jeanmonnotovou, ktorá spravila práve tam jedinú chybu. Tretia Preussová viedla po druhej položke, no potom minula dva razy – na druhej ležke i stojke. Pre víťazku to bol 14. triumf v kariére.
Bátovská Fiaalková mala celkovo štyri strelecké chyby, z toho polovicu na druhej streľbe v ľahu. „Bežecká časť bola fajn, na lyžiach som sa cítila dobre napriek tomu, že to neboli úplne moje podmienky. Nemám rada tento typ snehu, no bežala som dobre a povzbudzovalo ma to k tomu, aby som to nevzdávala. Bola som úplne vnútorne pokojná a vôbec neviem, čo sa stalo na druhej ležke,“ povedala Slovenka, ktorá mala druhý najlepší bežecký čas, pre STVR. Po prvej streľbe v stoji bola desiata, po spomínanej ležke sa prepadla na 21. miesto a nakoniec skončila o jednu pozíciu a presne tri sekundy pred Remeňovou. Tá chybovala pri oboch streľbách v ľahu a pripísali jej 90 trestných sekúnd za dva minuté terče. Napriek tomu zaznamenala svoj najlepší výsledok v kariére a prekonala svoju 34. pozíciu. „Dnes som mala veľmi dobré pocity, keď som sa ráno zobudila. No pocity boli a vždy budú nejaké, takže som tomu nechcela nejako veriť. Ale veľmi ma to teší, budem veľmi, veľmi rada, ak sa mi podarí ísť tie preteky s hromadným štartom. Pretože som sa sústredila na strelnicu a robila som všetko pre to, aby to padalo,“ povedala v cieli, keď ešte nebolo oficiálne známe štartová tridsiatka na hromadné preteky.
Za 35. miesto brala body aj Ema Kapustová so stratou 2:39,2 minúty na víťazku a dvoma chybami. „Za body som veľmi vďačná. Dnes bola šanca aj na lepší výsledok. Potešila ma hlavne streľba v stoji, lebo v Osrblí som mala trošku problém. Škoda tých dvoch rán na ležke, lebo to boli moje chyby. Čo sa týka behu, dnes to bo taký deň blbec. V Osrblí na IBU Cupe som sa cítila už komfortne, ale dnes to nebolo bohviečo, bola som od začiatku stuhnutá. No keď mi v poslednom kole kričali, že je to na dobrý výsledok, tak som si povedala, že ešte zabojujem, aj keby som sa do cieľa mala doplaziť,“ uviedla pre TASR.
Anastasia Kuzminová sa držala v prvej pätnástke, no na tretej položke minula štyri z piatich terčov a obsadila 54. miesto so stratou 4:48,9 minúty. "Vietor sa síce zmenil, ale prvú položku som zvládla. Na stojke som pracovala veľmi dobre a držala som rytmus. Keď som prišla na druhú ležku, vietor bol iný, no potom sa mi zdalo, že je rovnaký. Hneď som strieľala, nešlo mi to, ale nechcela som už meniť polohu. Mala som počkať a zachovať väčší pokoj. Zobralo mi to veľmi veľa síl a to, čo som získala na prvých položkách. Šesť chýb je príliš veľa a štyri na jednej položke ma veľmi rozhodili. Takáto smola sa mi ťažko rozdýchava,“ uviedla pre STVR.
Skrátené vytrvalostné preteky žien na 12,5 kilometra:
1. Justine Braisazová-Bouchetová 35:50,3 min (0+0+1+0), 2. Lou Jeanmonnotová (obe Fr.) +1,4 s (0+0+0+1), 3. Franziska Preussová (Nem.) +1:02,2 min (0+0+1+1), 4. Anna Magnussonová (Švéd.) +1:06,8 (1+0+1+0), 5. Lena Häckiová-Grossová (Švaj.) +1:15,7 (0+0+1+0), 6. Tamara Steinerová (Rak.) +1:27,0 (0), 7. Siri Skarová (Nór.) +1:29,7 (0+0+1+0), 8. Julia Simonová (Fr.) +1:38,4 (0+1+0+1), 9. Lisa Vittozziová (Tal.) +1:40,9 (0+1+2+0), 10. Tereza Voborníková (ČR) +1:44,6 (0+1+0+1), ...19. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ +2:33,0 (0+1+2+1), 20. Mária REMEŇOVÁ +2:36,0 (1+0+1+0), 35. Ema KAPUSTOVÁ +3:39,2 (1+0+1+0), 54. Anastasia KUZMINOVÁ (všetky SR) +4:48,9 (1+0+4+1)
Celkové poradie SP (po 13 z 21 pretekov):
1. Jeanmonnotová 793 b, 2. Suvi Minkkinenová (Fín.) 601, 3. Maren Kirkeeideová (Nór.) 576, 4. Hanna Öbergová (Švéd.) 560, 5. Magnussonová 556, 6. Elvira Öberg (Švéd.) 506, ...20. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 200, 55. KUZMINOVÁ 55, 70. M. REMEŇOVÁ 28, 87. KAPUSTOVÁ 6, 90. Zuzana REMEŇOVÁ (SR) 4
Celkové poradie v pretekoch s intervalovým štartom (2 z 3):
1. Jeanmonnotová 130 b, 2. Dorothea Wiererová (Tal.) 106, 3. Braisazová-Bouchetová 90, 4. Magnussonová 89, 5. Preussová 77, 6. Leinamová (Fín.) 75,...36. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 22, 37. M. REMEŇOVÁ 21, 57. KAPUSTOVÁ 6
1. Justine Braisazová-Bouchetová 35:50,3 min (0+0+1+0), 2. Lou Jeanmonnotová (obe Fr.) +1,4 s (0+0+0+1), 3. Franziska Preussová (Nem.) +1:02,2 min (0+0+1+1), 4. Anna Magnussonová (Švéd.) +1:06,8 (1+0+1+0), 5. Lena Häckiová-Grossová (Švaj.) +1:15,7 (0+0+1+0), 6. Tamara Steinerová (Rak.) +1:27,0 (0), 7. Siri Skarová (Nór.) +1:29,7 (0+0+1+0), 8. Julia Simonová (Fr.) +1:38,4 (0+1+0+1), 9. Lisa Vittozziová (Tal.) +1:40,9 (0+1+2+0), 10. Tereza Voborníková (ČR) +1:44,6 (0+1+0+1), ...19. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ +2:33,0 (0+1+2+1), 20. Mária REMEŇOVÁ +2:36,0 (1+0+1+0), 35. Ema KAPUSTOVÁ +3:39,2 (1+0+1+0), 54. Anastasia KUZMINOVÁ (všetky SR) +4:48,9 (1+0+4+1)
Celkové poradie SP (po 13 z 21 pretekov):
1. Jeanmonnotová 793 b, 2. Suvi Minkkinenová (Fín.) 601, 3. Maren Kirkeeideová (Nór.) 576, 4. Hanna Öbergová (Švéd.) 560, 5. Magnussonová 556, 6. Elvira Öberg (Švéd.) 506, ...20. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 200, 55. KUZMINOVÁ 55, 70. M. REMEŇOVÁ 28, 87. KAPUSTOVÁ 6, 90. Zuzana REMEŇOVÁ (SR) 4
Celkové poradie v pretekoch s intervalovým štartom (2 z 3):
1. Jeanmonnotová 130 b, 2. Dorothea Wiererová (Tal.) 106, 3. Braisazová-Bouchetová 90, 4. Magnussonová 89, 5. Preussová 77, 6. Leinamová (Fín.) 75,...36. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 22, 37. M. REMEŇOVÁ 21, 57. KAPUSTOVÁ 6