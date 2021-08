Batshuayi zamieril na hosťovanie do Besiktasu Istanbul

Istanbul 18. augusta (TASR) - Belgický futbalista Michy Batshuayi strávi túto sezónu na hosťovaní v Besiktasi Istanbul. Ešte pred potvrdením transferu sa dohodol s kmeňovým klubom FC Chelsea na predĺžení zmluvy do roku 2023.



Dvadsaťsedemročný útočník prišiel na Stamford Bridge v roku 2016 z Marseille, no za "The Blues" odohral iba 77 zápasov a strelil 25 gólov. Počas uplynulých rokov hosťoval aj v Borussii Dortmund, Valencii a dvakrát v tíme Crystal Palacu. Informovala o tom agentúra DPA.