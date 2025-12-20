Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bauer bude nový hlavný tréner Wolfsburgu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Vo Wolfsburgu pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Denis Vavro.

Wolfsburg 20. decembra (TASR) - Daniel Bauer bude nový hlavný tréner futbalistov VfL Wolfsburg. Doterajší dočasný kouč sa dohodol s vedením nemeckého bundesligistu na kontrakte do 30. júna 2027, informovala o tom agentúra DPA. Vo Wolfsburgu pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Denis Vavro. Bauer v novembri nahradil na lavičke „vlkov" Holanďana Paula Simonisa.
