Bauer bude nový hlavný tréner Wolfsburgu
Vo Wolfsburgu pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Denis Vavro.
Autor TASR
Wolfsburg 20. decembra (TASR) - Daniel Bauer bude nový hlavný tréner futbalistov VfL Wolfsburg. Doterajší dočasný kouč sa dohodol s vedením nemeckého bundesligistu na kontrakte do 30. júna 2027, informovala o tom agentúra DPA. Vo Wolfsburgu pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Denis Vavro. Bauer v novembri nahradil na lavičke „vlkov" Holanďana Paula Simonisa.