Baumgartner je blízko prestupu z Hoffenheimu do Lipska

Lipsko 5. júna (TASR) - Rakúsky futbalista Christoph Baumgartner je blízko prestupu z TSG 1899 Hoffenheim do RB Lipsko. Podľa magazínu Kicker sa oba kluby dohodli na prestupovej čiastke 24 miliónov eur.



Dvadsaťtriročný stredopoliar by mal pomôcť tímu v ofenzíve a nahradiť prípadný odchod Dominika Szoboszlaia. Maďarský futbalový reprezentant má kontrakt do roku 2026, ale v zmluve má výkupnú klauzulu vo výške 70 miliónov eur. Najväčší záujem má anglický Newcastle United, ktorý sa o 22-ročného hráča už viackrát zaujímal.