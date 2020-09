Bautista-Agut a Auger-Aliassime postúpili do 2. kola dvojhry US Open

muži - dvojhra - 1. kolo:



Daniil Medvedev (Rus.-3) - Federico Delbonis (Arg.) 6:1, 6:2, 6:4,

Ugo Humbert (Fr.) - Juiči Sugita (Jap.) 6:3, 6:4, 6:3,

Emil Ruusuvuori (Fín.) - Aljaž Bedene (Slov.) 6:3, 3:6, 6:1, 4:6, 6:1,

Casper Ruud (Nór.-30) - Mackenzie McDonald (USA) 4:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:2,

Karen Chačanov (Rus.-11) - Jannik Sinner (Tal.) 3:6, 6:7 (7), 6:2, 6:0, 7:6 (4),

Andrej Rubľov (Rus.-10) - Jeremy Chardy (Fr.) 6:4, 6:4, 6:3, Gregoire Barrere (Fr.) -

Taro Daniel (Jap.) 6:3, 6:4, 3:6, 6:1,

Felix Auger-Aliassime (Kan.-15) - Thiago Monteiro (Braz.) 6:3, 6:7 (7), 7:6 (6), 7:6 (6),

Daniel Evans (V. Brit.-23) - Thiago Seyboth Wild (Braz.) 6:2, 6:1, 7:6 (5),

Jeffrey John Wolf (USA) - Guido Pella (Arg.-29) 6:2, 0:6, 6:3, 6:3,

Vasek Pospisil (Kan.) - Philipp Kohlschreiber (Nem.) 7:6 (4), 7:5, 7:6 (3),

Roberto Carballes Baena (Šp.) - Feliciano Lopez (Šp.) 3:6, 7:6 (5), 6:4, 6:3,

Roberto Bautista-Agut (Šp.-8) - Tennys Sandgren (USA) 6:4, 6:4, 7:6 (3),

Miloš Raonič (Kan.-25) - Leonardo Mayer (Arg.) 6:3, 6:2, 6:3,

Miomir Kecmanovič (Srb.) - Gianluca Mager (Tal.) 6:4, 6:4, 6:7 (6), 3:6, 6:2,

Grigor Dimitrov (Bul.-14) - Tommy Paul (USA) 6:4, 6:3, 6:1,

Márton Fucsovics (Maď.) - Hugo Dellien (Bol.) 6:3, 6:3, 6:1,

Corentin Moutet (Fr.) - Jiří Veselý (ČR) 6:4, 6:4, 7:5,

Ernesto Escobedo (USA) - Kamil Majchrzak (Poľ.) 7:6 (3), 6:2, 6:3,

Richard Gasquet (Fr.) - Ivo Karlovič (Chor.) 7:6 (0), 7:6 (4), 6:1,

Christopher Oconnell (Austr.) - Láaslo Djere (Srb.) 4:6, 6:4, 7:6 (2), 6:4,

Matteo Berrettini (Tal.-6) - Go Soeda (Jap.) 7:6 (5), 6:1, 6:4,

Frances Tiafoe (USA) - Andreas Seppi (Tal.) 4:6, 6:3, 6:4, 7:5,

John Millman (Austr.) - Nikoloz Basilašvili (Gruz.-22) 6:1, 6:4, 6:4

Salvatore Caruso (Tal.) - James Duckworth (Austr.) 4:6, 7:5, 7:5, 6:2



New York 2. septembra (TASR) - Španielsky tenista Roberto Bautista-Agut postúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Semifinalista minulotýždňového podujatia ATP v New Yorku si na úvod v pozícii nasadenej osmičky poradil s Američanom Tennysom Sandgrenom 6:4, 6:4, 7:6 (3). Ďalej ide aj vlaňajší finalista Rus Daniil Medvedev, ktorý ako turnajová trojka zdolal Argentínčana Federica Delbonisa 6:1, 6:2, 6:4.