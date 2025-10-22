Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. október 2025Meniny má Sergej
< sekcia Šport

Bavorský premiér verí, že obyvatelia Mníchova podporia olympiádu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bavorský premiér Markus Söder je presvedčený o tom, že Mníchov je najvhodnejší kandidát.

Autor TASR
Mníchov 22. októbra (TASR) - Vyše milióna obyvateľov Mníchova v nedeľu v referende vyjadrí svoj postoj k usporiadaniu olympijských hier v metropole Bavorska. Nemecko chce hostiť OH 2036, 0H 2040 alebo OH 2044. Okrem Mníchová prejavili záujem o kandidatúru Berlín, Hamburg a región Porýnie-Porúrie.

Bavorský premiér Markus Söder je presvedčený o tom, že Mníchov je najvhodnejší kandidát. „Naše mesto je vo svete známe a ľudia ho milujú, preto máme veľkú šancu uspieť. Verím, že ľudia sa v referende vyjadria k organizovaniu olympiády pozitívne," citovala Södera agentúra DPA. Mníchov doposiaľ usporiadal OH jedenkrát v roku 1972.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec z filmu Tisícročná včela

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu