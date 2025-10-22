< sekcia Šport
Bavorský premiér verí, že obyvatelia Mníchova podporia olympiádu
Bavorský premiér Markus Söder je presvedčený o tom, že Mníchov je najvhodnejší kandidát.
Autor TASR
Mníchov 22. októbra (TASR) - Vyše milióna obyvateľov Mníchova v nedeľu v referende vyjadrí svoj postoj k usporiadaniu olympijských hier v metropole Bavorska. Nemecko chce hostiť OH 2036, 0H 2040 alebo OH 2044. Okrem Mníchová prejavili záujem o kandidatúru Berlín, Hamburg a región Porýnie-Porúrie.
Bavorský premiér Markus Söder je presvedčený o tom, že Mníchov je najvhodnejší kandidát. „Naše mesto je vo svete známe a ľudia ho milujú, preto máme veľkú šancu uspieť. Verím, že ľudia sa v referende vyjadria k organizovaniu olympiády pozitívne," citovala Södera agentúra DPA. Mníchov doposiaľ usporiadal OH jedenkrát v roku 1972.
