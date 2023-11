Bayer a Atalanta s postupom, Klopp po prehre v Toulouse: Zaslúžená

Bratislava 10. novembra (TASR) - Futbalisti Atalanty Bergamo a Bayeru Leverkusen si vo štvrtkovom programe 4. kola Európskej ligy ako prví zabezpečili postup do vyraďovacej fázy súťaže. Podarilo sa im to dva zápasy pred koncom základnej časti vďaka víťazstvám 1:0 nad Sturmom Graz respektíve Karabachom. Dôvod na radosť mal aj Luis Diaz, i keď jeho Liverpool stratil prvé body. Krátko pred stretnutím v Toulouse (2:3) totiž prepustila partizánska skupina Národná oslobodzovacia armáda (ELN) na slobodu jeho otca.



Luisa Manuela Diaza držali v zajatí 13 dní. "´Lucho´ bol naozaj veľmi šťastný. Načasovanie nemohlo byť lepšie," povedal tesne pred výkopom Jürgen Klopp. Po svojom 450. zápase na lavičke "The Reds" však už taký nadšený nebol. Liverpoolčania prehrávali po hodine hry 0:2. V 74. minúte sa vrátili do stretnutia po vlastnom góle Cristiana Casseresa, no už o dve minúty upravil na 3:1 Frank Magri. Ani gól Dioga Jotu v 89. minúte už nič nezmenil na tom, že tri body získalo Toulouse a posunulo sa na postupovú 2. priečku. Liverpool po troch výhrach prvýkrát nebodoval, no udržal sa na čele o dva body pred francúzskym tímom. "Bola to zaslúžená prehra, pretože oni vyhrali v podstate všetky rozhodujúce akcie a súboje. Bolo tam príliš veľa situácií, v ktorých sme mali získať loptu, ale nestalo sa tak," posťažoval sa Klopp.



Leverkusen zostal po 4. kole ako jediný tím so stopercentnou bilanciou. V stretnutí H-skupiny zvíťazil na ihrisku Karabachu Agdam 1:0 gólom v 90.+4. minúte z pokutového kopu, ktorý premenil nigérijský útočník Victor Boniface. I keď Bayer nepredviedol zvlášť oslnivý výkon, dokázal vyhrať a svoju úspešnú sériu natiahol už na jedenásť duelov vo všetkých súťažiach. Navyše, v 16 dueloch prebiehajúcej sezóny ešte ani raz neprehral (15-1-0). "Futbal je o víťazstvách. Vieme, že dokážeme hrať oveľa lepšie, ale ani raz v zápase som nemal pocit, že by sme ho mali prehrať. Teraz sme až takto sebavedomí," vyhlásil pre RTL stredopoliar Granit Xhaka.



Spolu s Leverkusenom postúpila aj Atalanta, ktorá si pripísala tretie víťazstvo a s desiatimi bodmi vedie D-skupinu. O jediný gól duelu s Grazom sa postaral v 50. minúte Berat Djimsiti. Tridsaťročný stopér a kapitán albánskej reprezentácie rozhodol svojím prvým gólom v sezóne. "Prvá polovica bola naozaj ťažká, najmä na začiatku, keď hrali vysoký pressing a my sme chybovali v rozohrávke. Navyše sme boli pomalí. V druhej to bolo úplne iné a myslím, že sme spravili dosť, aby sme si zaslúžili výhru," povedal tréner talianskeho tímu Gian Piero Gasperini.



Slavia pripravila prvú prehru Josemu Mourinhovi v tejto sezóne EL. V pražskom Edene triumfovala nad AS Rím 2:0 po góloch Václava Jurečku a Lukáša Masopusta. Oba tímy majú na konte deväť bodov a smerujú k postupu. Tretia Ženeva ich stráca päť. "Najlepší výkon tohto nového tímu Slavie. Predtým sme taktiež odohrali výborné zápasy so skvelými výkonmi, toto je však nový tím, sú tu noví hráči a je to za poslednú dobu náš najlepší výkon. Niekedy máte s veľkými tímami šťastie, alebo ste veľmi produktívny. Teraz to však bolo zaslúžené víťazstvo po individuálnej i tímovej stránke. Túto výhru radím veľmi vysoko," povedal pre klubový web tréner Jindřich Trpišovský.



Druhý pražský klub Sparta sa z výhry neradoval. Na pôde glasgowského Rangers prehrával už po 20 minútach 0:2 a gól Lukáša Haraslína zo 77. minútu len zmiernil neúspech. Slovenský reprezentant sa presadil 18 minút po príchode na ihrisko. "Lukáš bol pre zranenie mimo niekoľko týždňov. Na začiatku zostal na lavičke, pretože ešte nie je stopercentne v poriadku. Už je tam výrazný pokrok, takže dúfam, že do ďalších zápasov už bude pripravený. Videli sme, aký vplyv mal na druhý polčas," povedal tréner Brian Priske. Sparta si prehrou výrazne skomplikovala postupovú situáciu, na konte má štyri body, Rangers sedem a vedúci Betis Sevilla deväť. "Vyzerá to pre nás zložito. Máme pred sebou ešte dve stretnutia, musíme z nich získať čo najviac bodov a tiež dúfať, že Rangers niekde stratia," dodal.