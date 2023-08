Bayer Leverkusen angažoval za 23 mil. eur anglického krídelníka Tellu

Berlín 27. augusta (TASR) - Anglický futbalista Nathan Tella prestúpil zo Southamptonu do Bayeru Leverkusen. Účastník nemeckej Bundesligy zaplatil za 24-ročného krídelníka 23 miliónov eur vrátane bonusov, čo z neho robí najdrahšiu posilu "farmaceutov" počas prebiehajúceho prestupového obdobia. Tella podpísal zmluvu do roku 2028.



"Nathan dodá nášmu útoku ďalšiu všestrannosť. Svojou rýchlosťou a kvalitou na ihrisku posilní náš tím," uviedol športový riaditeľ Leverkusenu Simon Rolfes. Tella hráva aj na poste útočníka. Uplynulý ročník strávil na hosťovaní v anglickej Championship, kde prispel Burnley k postupu do Premier League sedemnástimi gólmi v 39 zápasoch.



Leverkusen má za sebou rušné leto na prestupovom trhu. Počas predošlých týždňov angažoval Bayer bývalého kapitána Arsenalu Granita Xhaku, nemeckého krídelníka Jonasa Hoffmana či útočníka Victora Bonifacia, ktorý v úvodných dvoch kolách strelil dva góly a pridal jednu asistenciu. Informovala DPA.