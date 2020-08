Bayer Leverkusen nepredá Havertza, ak nedostane adekvátne odstupné

Leverkusen 22. augusta (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayer Leverkusen nemieni predať Kaia Havertza pod cenu. Vinou pandémie a krízy sa kluby snažia znížiť poplatky za hráčov, športový riaditeľ Bayeru Rudi Völler však záujemcov upozornil, že za menej ako sto miliónov svoj klenot nepustia.



"Áno ceny hráčov klesli, ale korona či nie, výnimočné talenty ako Havertz prípadne Jadon Sancho to neplatí," citovala Völlera agentúra DPA. Havertz má zmluvu do júna 2022, o jeho služby prejavila vážny záujem FC Chelsea. "Samozrejme by sme boli radi, ak by u nás Kai zostal ešte jeden rok, ale chápeme, hráčov ako je on nie je jednoduché udržať," dodal Völler.