Bayer Leverkusen predĺžil zmluvu s Palaciosom do roku 2030
Majster sveta z roku 2022 oblieka dres „farmaceutov“ od roku 2020, keď prišiel z argentínskeho River Plate.
Autor TASR
Berlín 3. októbra (TASR) - Argentínsky futbalista Exequiel Palacios predĺžil zmluvu s Bayerom Leverkusen do júna 2030. Doterajší kontrakt 26-ročného stredopoliara by vypršal v roku 2028.
Majster sveta z roku 2022 oblieka dres „farmaceutov“ od roku 2020, keď prišiel z argentínskeho River Plate. Dovedna odohral v súčasnom pôsobisku 110 ligových stretnutí, na začiatku prebiehajúceho ročníka má na konte iba dva štarty, keďže ho z hry vyradilo zranenie. „Exequiel patrí medzi kľúčových hráčov a bude naďalej niesť veľkú zodpovednosť pri budovaní tímu, ktorý je hladný po úspechu a zisku trofejí,“ citovala športového riaditeľa klubu Simona Rolfesa agentúra DPA.
