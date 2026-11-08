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Bayer Leverkusen zvíťazil v nedeľnom zápase Bundesligy v Kolíne
Ôsmy gól v ligovom ročníku zaznamenal český útočník Patrik Schick.
Autor TASR
Berlín 8. novembra (TASR) - Futbalisti Bayeru Leverkusen zvíťazili v nedeľnom zápase nemeckej Bundesligy na ihrisku Kolína 2:1. „Farmaceuti“ tak poskočili na 5. miesto v tabuľke, Kolín je na 15. priečke tesne nad pásmom zostupu. Ôsmy gól v ligovom ročníku zaznamenal český útočník Patrik Schick, pred ktorým je v tabuľke strelcov už iba nemecký reprezentant Niclas Füllkrug z Werderu Brémy s deviatimi presnými zásahmi.
9. kolo Bundesligy
FC Kolín – Bayer Leverkusen 1:2 (0:1)
Góly: 90.+2 S. El Mala - 7. Garcia, 85. Schick
9. kolo Bundesligy
FC Kolín – Bayer Leverkusen 1:2 (0:1)
Góly: 90.+2 S. El Mala - 7. Garcia, 85. Schick