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Bayer Leverkusen zvíťazil v nedeľnom zápase Bundesligy v Kolíne

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Hráč Leverkusenu Patrik Schick (vľavo) oslavuje po druhom góle v zápase 9. kola nemeckej Bundesligy FC Kolín – Bayer Leverkusen v Kolíne nad Rýnom 8. novembra 2026. Foto: TASR/AP

Ôsmy gól v ligovom ročníku zaznamenal český útočník Patrik Schick.

Autor TASR
Berlín 8. novembra (TASR) - Futbalisti Bayeru Leverkusen zvíťazili v nedeľnom zápase nemeckej Bundesligy na ihrisku Kolína 2:1. „Farmaceuti“ tak poskočili na 5. miesto v tabuľke, Kolín je na 15. priečke tesne nad pásmom zostupu. Ôsmy gól v ligovom ročníku zaznamenal český útočník Patrik Schick, pred ktorým je v tabuľke strelcov už iba nemecký reprezentant Niclas Füllkrug z Werderu Brémy s deviatimi presnými zásahmi.



9. kolo Bundesligy

FC Kolín – Bayer Leverkusen 1:2 (0:1)

Góly: 90.+2 S. El Mala - 7. Garcia, 85. Schick
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