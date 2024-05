Bayer má šancu na rekord, Atalanta chce prvýkrát do európskeho finále

odvetné zápasy semifinále Európskej ligy 2023/2024



ŠTVRTOK 9. mája /časy v SEČ/:



21.00 Bayer Leverkusen - AS Rím /rozhodca: Danny Makkelie (Hol.)/



/prvý zápas: 2:0/







21.00 Atalanta Bergamo - Olympique Marseille /rozhodca: Jesus Gil Manzano (Šp.)/



/prvý zápas: 1:1/



Bratislava 8. mája (TASR) - Futbalisti Bayeru Leverkusen chcú v odvete semifinále Európskej ligy potvrdiť dvojgólový náskok z ihriska AS Rím a postúpiť do boja o trofej. Zároveň môže mužstvo Xabiho Alonsa natiahnuť svoju sériu bez prehry vo všetkých súťažiach už na 49 zápasov a prekonať rekord portugalskej Benficy. V druhom štvrtkovom stretnutí s výkopom o 21.00 h nastúpi Atalanta Bergamo proti Olympique Marseille, vo Francúzsku sa zrodila remíza 1:1.Leverkusen zvládol prvý zápas (2:0) na Stadio Olimpico a po góloch Floriana Wirtza a Roberta Andricha je vo výhodnejšej pozícii pred štvrtkovým stretnutím. "Farmaceuti" tak môžu Rimanom odplatiť minuloročné vyradenie v rovnakej fáze súťaže. Šampión nemeckej Bundesligy chce dosiahnuť najlepší výsledok od vzniku európskych súťaží. Benfica pod vedením Lajosa Czeizlera a Eleka Schwartza zaznamenala 48 zápasov bez prehry (december 1963 až február 1965).," uviedol fínsky brankár Lukáš Hradecký. Slovenský rodák tým myslel ligu, keďže ak Leverkusen zvládne ešte dva zápasy v tejto sezóne nemeckej súťaže, stane sa prvým tímom, ktorý v ročníku neprehral ani raz. Hradecký v nedeľu odchytal 292. zápas a vytvoril rekord v počte štartov zahraničného brankára v Bundeslige. Bayer zvíťazil 5:1 na pôde jeho bývalého klubu Eintrachtu Frankfurt. Leverkusen získal tento rok v domácej lige prvú trofej po vyše 30 rokoch a je na najlepšej ceste k premiérovej európskej od roku 1988, keď vo finále Pohára UEFA zdolal Espanyol Barcelona. "," povedal Alonso podľa uefa.com. "Farmaceuti" môžu v tejto sezóne oslavovať dokonca treble, keďže 25. mája ich čaká finále Nemeckého pohára proti druholigovému 1. FC Kaiserslautern.AS Rím sa v uplynulých týždňoch trápil v zakončení, keď v jedenástich zápasoch strelil jedenásť gólov. Mužstvo Daniele De Rossiho sa však dostáva do šancí a aj v prvom stretnutí mohlo vyťažiť lepší výsledok. Belgický útočník Romelu Lukaku však trafil brvno a v závere Tammy Abraham z troch metrov netrafil odkrytú bránu hostí. "," zdôraznil De Rossi. Rimania by sa v prípade postupu dostali do tretieho finále v európskych pohárových súťažiach za sebou a druhého v Európskej lige.Atalanta má na dosah postup do svojho prvého európskeho finále v klubovej histórii. Taliansky tím bude mať vo štvrtkovom stretnutí výhodu domáceho prostredia. "Budeme mať veľkú podporu fanúšikov a myslím si, že môžeme hrať ešte lepšie ako v prvom zápase. Musíme predviesť lepší výkon v útoku. Zároveň si však dávať pozor pri protiútokoch súpera," uviedol tréner Gian Piero Gasperini.Marseille chce zopakovať sezónu 2017/18, keď sa dostalo až do finále tejto súťaže. Olympique v prvom stretnutí zaznamenal len jeden gól, no podľa kormidelníka Jeana-Louisa Gasseta mohol vyťažiť viac: "." Marseille je v tabuľke Ligue 1 až na deviatej priečke a už nemá vo vlastných rukách umiestnenie na pozíciách pre účasť v budúcom ročníku európskych pohárových súťaží. V prípade celkového triumfu v Európskej lige sa však predstaví v Lige majstrov. Francúzi sa budú spoliehať na útočníka Pierra-Emericka Aubameyanga. Ten sa síce v prvom stretnutí nepresadil, no s 10 gólmi vedie tabuľku strelcov EL.Finále sa bude hrať 22. mája v Dubline. V predchádzajúcom ročníku získal trofej španielsky tím FC Sevilla, ktorý v tejto sezóne účinkoval v Lige majstrov a nepostúpil zo skupiny.