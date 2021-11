Bayern a Juventus postúpili do osemfinále LM, Lewandowski s hetrikom

Na snímke vľavo poľský hráč Bayernu Robert Lewandowski strieľa gól v zápase E-skupiny 4. kola Ligy majstrov vo futbale Bayern Mníchov - Benfica Lisabon v utorok 2. novembra 2021. Foto: TASR/AP

sumáre utorňajších zápasov 4. kola LM 2021/2022:

E-skupina:



Bayern Mníchov - Benfica Lisabon 5:2 (2:1)

Góly: 26., 61. a 84. Lewandowski, 32. Gnabry, 49. Sane - 38. Morato, 74. Nunez.

Rozhodoval: Marciniak (Poľ.)





Dynamo Kyjev - FC Barcelona 0:1 (0:0)

Gól: 70. Fati.

Rozhodoval: Haţegan (Rum.)



tabuľka:

1. Bayern Mníchov 4 4 0 0 17:2 12*

2. FC Barcelona 4 2 0 2 2:6 6

3. Benfica Lisabon 4 1 1 2 5:9 4

4. Dynamo Kyjev 4 0 1 3 0:7 1

* - postup do osemfinále







F-skupina:



Atalanta Bergamo - Manchester United 2:2 (1:1)

Góly: 12. Iličič, 56. Zapata - 45.+1 a 90.+1 Ronaldo.

Rozhodoval: Vinčič (Slov.)





Villarreal CF - Young Boys Bern 2:0 (1:0)

Góly: 36. Capoue, 89. Danjuma.

Rozhodoval: Gözübüyük (Hol.)



tabuľka:

1. Manchester United 4 2 1 1 8:7 7

2. CF Villarreal 4 2 1 1 9:5 7

3. Atalanta Bergamo 4 1 2 1 7:7 5

4. YB Bern 4 1 0 3 3:8 3







G-skupina:



VfL Wolfsburg - Red Bull Salzburg 2:1 (1:1)

Góly: 3. Baku, 60. Nmecha - 30. Wöber.

Rozhodoval: Soares Dias (Portug.)





FC Sevilla - Lille OSC 1:2 (1:1)

Góly: 15. Ocampos - 43. David (z 11 m), 51. Ikone.

Rozhodoval: Kovács (Rum.)



tabuľka:

1. Red Bull Salzburg 4 2 1 1 7:5 7

2. Lille OSC 4 1 2 1 3:3 5

3. VfL Wolfsburg 4 1 2 1 4:5 5

4. FC Sevilla 4 0 3 1 3:4 3







H-skupina:



Malmö FF - Chelsea Londýn 0:1 (0:0)

Gól: 56. Ziyech.

Rozhodoval: Brych (Nem.)



Juventus Turín - Zenit Petrohrad 4:2 (1:1)

Góly: 11. a 58. Dybala (druhý z 11 m), 74. Chiesa, 82. Morata - 26. Bonucci (vlastný), 90.+2 Azmoun.

Rozhdoval: Hernandez (Šp.)



tabuľka:

1. Juventus Turín 4 4 0 0 9:2 12*

2. Chelsea Londýn 4 3 0 1 6:1 9

3. Zenit Petrohrad 4 1 0 3 6:6 3

4. Malmö FF 4 0 0 4 0:12 0

* - postup do osemfinále

Bratislava 3. novembra (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín a Bayernu Mníchov si ako prví zabezpečili postup do osemfinále Ligy majstrov 2021/2022. "Stará dáma" vyhrala doma nad Zenitom Petrohrad 4:2 a je bez straty bodu na čele H-skupiny, Bavori zdolali lisabonskú Benficu 5:2 a taktiež sú so štyrmi výhrami na čele "éčka". Kanonier Bayernu Robert Lewandowski si osladil svoj 100. duel v prestížnej súťaži hetrikom a zaznamenal v nej už 81 gólov.Nemecký veľkoklub v utorkovom zápase viedol z lavičky už opäť trénera Julian Nagelsmann, ktorý absolvoval 14-dňovú karanténu po pozitívnom teste na koronavírus. V úvode mali sľubné šance najprv hostia a potom aj Serge Gnabry, no napálil len brankára Benficy. Tá dostala loptu do siete po štvrťhodine hry, no gól neplatil, keďže VAR odhalil Pizziho ofsajd. Domáci udreli dvakrát v rozmedzí 26. až 32. minúty, keď sa najprv presadil Lewandowski a potom prihral na gólovú pätičku Gnabryho. Hostia znížili v 38. minúte po hlavičke Morata, ale Bayern mohol ísť do polčasu opäť s dvojgólovým náskokom. Lewandowski však nepremenil penaltu po ruke v šestnástke. Poľský kanonier si to však po zmene strán bohato vynahradil, keď dosiahol hetrik, ďalší gól pridal Leroy Sane. Za hostí skóroval ešte Darwin Nunez.Hráči FC Barcelona pod vedením dočasného trénera Sergiho Barjuana vyhrali na ihrisku Dynama Kyjev tesne 1:0 a poskočili na druhé miesto E-skupiny. Po slabom úvode prvého polčasu mali väčšie šance domáci, no Mykola Šaparenko dve zahodil. Barcelona bola blízko k vedúcemu gólu v 63. minúte, VAR jej však zamietol penaltu. Favorit išiel predsa len do vedenia 20 minút pred koncom zásluhou Ansua Fatiho. Na vedúci Bayern stráca šesť bodov, pred Benficou má náskok dva body.V H-skupine potvrdil Juventus postup do osemfinále výhrou nad Zenitom 4:2. Domáci odštartovali veľkým náporom, Paulo Dybala trafil v 9. minúte žrď a o dve minúty neskôr poslal svoj tím do vedenia, no potom si dal Leonardo Bonucci vlastný gól a bolo 1:1. Turínčania však potvrdili úlohu favorita, druhý polčas odštartovali veľkým tlakom, ktorý korunoval v 60. minúte svojím druhým gólom, tentoraz z penalty, Dybala. Ďalšie pridali Federico Chiesa a Alvaro Morata. V závere už len znížil Sardar Azmoun. Juventus tak postúpil s 12 bodmi.O tri menej ich nazbierala Chelsea, ktorá mala podľa očakávania prevahu v súboji H-skupiny s domácim Malmö FF (1:0). Súper od úvodu bránil v hlbokom bloku. Prvé väčšie šance hostí prišli po štvrťhodine, no Hakima Ziyecha vychytal brankár a hlavička Rubena Loftusa-Cheeka tesne minula. Domáci brankár Johan Dahlin udržal Malmö v hre aj v 29. minúte, keď zachránil pri gólovke Kaia Havertza. Do polčasovej prestávky mohli ísť nakoniec do vedenia domáci. V nadstavenom čase sa dostal do tutovky Antonio Čolak, ale volejom tesne minul. Tlak hostí pokračoval aj po zmene strán a v 56. minúte sa dočkali gólu. Callum Hudson-Odoi si na pravej strane vymenil loptu s Cesarom Azpilicuetom, poslal presný pas na zadnú žrď, kde bol nachystaný Ziyech. Chelsea si vypracovala ešte zopár šancí, ale gól už nepadol.V F-skupine zachránil Cristiano Ronaldo bod Manchestru United na ihrisku Atalanty Bergamo (2:2) dvoma gólmi v nadstavenom čase oboch polčasov. Hostia mohli ísť do vedenia už v 5. minúte, no lopta sa od Scotta McTominaya dokotúľala len do žrde. Atalante naopak prvá šanca vyšla a Josip Iličič rozvlnil v 12. minúte sieť za Davidom de Geom. Gól potvrdil aj VAR. Hostia si potom vypracovali niekoľko šancí a na vyrovnanie premenili krásnu akciu z nadstaveného času, keď Bruno Fernandez pätičkou v šestnástke priťukol loptu Ronaldovi. V 57. minúte sa dostali späť do vedenia domáci. Obrana United signalizovala ofsajd a rozhodca gól Duvana Zapatu najprv neuznal, no potom do hry zasiahol VAR a platil - 2:1. O deľbe bodov nakoniec rozhodol Ronaldo strelou z voleja v 90.+1 minúte. United sa udržali na prvom mieste tabuľky, rovnako sedem bodov nazbieral aj Villarreal, ktorý zdolal švajčiarsky Young Boys Bern 2:0.VfL Wolfsburg zdolal v G-skupine hosťujúci Red Bull Salzburg 2:1, rakúsky klub si mohol v prípade triumfu vybojovať postup do osemfinále. Domáci mohli inkasovať už v 2. minúte, ale Karim Adeyemi zvnútra šestnástky minul. Trest prišiel okamžite. Po akcii z ľavej strany poslal Yannick Gerhardt prihrávku do vápna pomedzi nohy obrancu a Ridle Baku trafil odkrytú časť bránky - 1:0. Domácim však rýchly gól nepomohol. V ďalšom priebehu mal viac z hry i šancí líder G-skupiny a v 30. minúte sa mu podarilo vyrovnať. Maximilian Wöber zakrútil loptu z priameho kopu k pravej žrdi. Adeyemi v 50. minúte nevyužil ďalšiu tutovku a Wolfsburg ho opäť potrestal o desať minút neskôr. Wöber poslal pas do šestnástky na Lukasa Nmechu a ten bombou spoza hráča a z uhla upravil na 2:1. Domáci sa v závere ubránili a dosiahli prvé víťazstvo, na svojho súpera strácajú dva body. Pre rakúsky klub to bola prvá prehra.