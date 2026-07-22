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MASTNÉ POKUTY: Bayern a Stuttgart potrestali za pyrotechniku

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Priaznivci oboch tímov zapálili počas finálového stretnutia v Berlíne koncom mája približne po 300 pyrotechnických predmetov.

Autor TASR
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Mníchov 22. júla (TASR) - Nemecké futbalové kluby Bayern Mníchov a VfB Stuttgart dostali za masívne použitie pyrotechniky vo finále Nemeckého pohára pokuty po 260.000 eur. Športový tribunál Nemeckého futbalového zväzu (DFB) ich potrestal v skrátenom konaní za nešportové správanie fanúšikov.

Oba bundesligové kluby môžu z pokuty použiť po 86.700 eur na vlastné bezpečnostné opatrenia alebo projekty zamerané na prevenciu násilia. Ich realizáciu musia zdokladovať DFB najneskôr do 31. decembra tohto roka.

Priaznivci oboch tímov zapálili počas finálového stretnutia v Berlíne koncom mája približne po 300 pyrotechnických predmetov. Zápas museli pre hustý dym v 55. minúte na tri minúty prerušiť. Bayern v boji o trofej zvíťazil 3:0, pripomenula agentúra DPA.
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