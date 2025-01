Bayern angažoval brankára Urbiga z 1. FC Kolín,podpísal zmluvu do 2029

Mníchov 27. januára (TASR) - Nemecký futbalový klub FC Bayern Mníchov angažoval brankára Jonasa Urbiga, ktorý prichádza do bavorskej metropoly z 1. FC Kolín. Reprezentant Nemecka do 21 rokov podpísal s 33-násobným bundesligovým šampiónom zmluvu do roku 2029.



Bayern, ktorý v stredu uzavrie svoje účinkovanie v hlavnej fáze Ligy majstrov domácim súbojom s ŠK Slovan Bratislava (21.00 h), vidí v Urbigovi budúceho nástupcu dlhoročnej brankárskej jednotky Manuela Neuera. Médiá odhadujú odstupné na sedem miliónov eur. "Je jedným z najperspektívnejších mladých brankárov v nemeckom futbale, veľmi ambiciózny a má obrovský potenciál," uviedol podľa DPA na adresu 21-ročného brankára športový riaditeľ klubu Christoph Freund. Bayern iba nedávno oznámil príchod ďalšieho talentovaného hráča - 19-ročného stredopoliara Toma Bischofa, ktorý zamieril do Mníchova z TSG 1899 Hoffenheim.