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Bayern angažoval Saibariho, Maročan chce čo najviac titulov

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Na snímke Ismael Saibari. Foto: TASR/AP

O Saibariho prestupe sa špekulovalo už niekoľko týždňov.

Autor TASR
Mníchov 1. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov oznámil príchod marockého reprezentanta Ismaela Saibariho z holandského PSV Eindhoven. Dvadsaťpäťročný ofenzívny stredopoliar podpísal zmluvu do leta 2031.

Nemecký majster podľa agentúry AFP zaplatil za Saibariho približne 50 miliónov eur. „Ako dieťa snívate o tom, že raz podpíšete zmluvu s klubom, akým je Bayern. Každý vie, že patrí medzi najväčšie kluby na svete. Bayern každý rok bojuje o najväčšie trofeje vrátane Ligy majstrov a ja tu chcem získať čo najviac titulov,“ uviedol Saibari v klubovom vyhlásení.

Marocký reprezentant patrí medzi najväčšie hviezdy prebiehajúcich majstrovstiev sveta. Africkému šampiónovi pomohol k postupu do osemfinále, keď skóroval vo všetkých troch zápasoch skupinovej fázy. V šestnásťfinálovom stretnutí proti Holandsku navyše premenil rozhodujúcu jedenástku v rozstrele.

„Sme nadšení, že sa nám podarilo získať Ismaela Saibariho, jedného z najzaujímavejších hráčov prebiehajúcich majstrovstiev sveta,“ povedal športový riaditeľ Bayernu Max Eberl.

O Saibariho prestupe sa špekulovalo už niekoľko týždňov. Podľa médií dokonca počas svetového šampionátu vynechal jeden z tréningov marockej reprezentácie v americkom New Jersey, aby absolvoval lekársku prehliadku pred prestupom do Mníchova.
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