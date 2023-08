Bayern bude hrať v nedeľu bez Musialu, má problémy so stehnom

Mníchov 23. augusta (TASR) - Nemecký futbalista Jamal Musiala si natiahol sval na ľavom stehne a Bayern Mníchov s ním nemôže počítať v nedeľňajšom ligovom zápase proti Augsburgu. Zranenie ho možno vyradí aj zo septembrových prípravných zápasov národného tímu.



Dvadsaťročný stredopoliar sa zranil na tréningu úradujúceho majstra, v zápasoch proti Lipsku (0:3) a v Brémach (4:0) bol v základe. Jeho národný tím má pred sebou v septembri prípravné stretnutia proti Japonsku (9.9.) a Francúzsku (12.9.), keďže Nemecko nehrá ako hostiteľ nadchádzajúcich ME kvalifikáciu o účasť na šampionáte.



Tréner Thomas Tuchel možno nebude mať v nedeľu k dispozícii ani Benjamina Pavarda. Ten absentoval na tréningu pre chorobu, no viaceré média ho spájajú s prestupom do Interu Miláno. Informácie priniesla agentúra DPA.