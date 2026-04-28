Utorok 28. apríl 2026
Bayern bude s Kaneom rokovať po sezóne

Anglický futbalista Harry Kane. Foto: TASR/AP

Dôležitý je pre Bayern aj francúzsky reprezentant Olise, ktorý prišiel v roku 2024 z Crystal Palace a môže sa pochváliť 39 gólmi a 45 asistenciami.

Autor TASR
Mníchov 27. apríla (TASR) - Futbalový Bayern Mníchov začne rokovania o predĺžení zmluvy s útočníkom Harrym Kaneom po skončení sezóny. V pondelok to povedal člen dozornej rady bavorského klubu Karl-Heinz Rummenigge. Zároveň zdôraznil, že krídelník Michael Olise nie je na predaj.

„Jednoznačným cieľom Bayernu je predĺžiť s ním zmluvu,“ uviedol Rummenigge ku kapitánovi anglického národného tímu, ktorý prišiel do Bayernu v roku 2023 z Tottenhamu Hotspur za klubový rekord 100 miliónov eur a doteraz zaznamenal 138 gólov v 141 zápasoch. Platný kontrakt má do roku 2027. „Príchod Harryho Kanea do Mníchova bol dôležitým momentom v histórii klubu. Je známe, že v zmluve mal výkupnú klauzulu. Tú neaktivoval a naznačil, že určite zostane v Mníchove,“ dodal mníchovský funkcionár.

Dôležitý je pre Bayern aj francúzsky reprezentant Olise, ktorý prišiel v roku 2024 z Crystal Palace a môže sa pochváliť 39 gólmi a 45 asistenciami. Hoci zaujal iné špičkové európske kluby, Rummenigge ho označil za nepredajného. „Pre hráča ako Olise neexistuje žiadna cenovka, ktorá by nás prinútila mihnúť okom,“ zdôraznil podľa DPA.
