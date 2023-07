Bayern chce Kanea, aj keby mal počkať do budúceho roka

Mníchov 12. júla (TASR) - Vedenie nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov má naďalej eminentný záujem podpísať zmluvu s útočníkom Harrym Kaneom z Tottenhamu Hotspur. Podľa týždenníka Sport Bild by si klub počkal na anglického reprezentanta aj do budúceho roka, keď sa stane voľným hráčom.



"Bavori" sa údajne s Kaneom dohodli, no jeho klub už odmietol dve ponuky na prestup. Úradujúci nemecký majster je ochotný zaplatiť za 29-ročného kanoniera 80 miliónov libier (v prepočte 93,5 mil. eur), plus ďalšie čiastky v bonusoch. Spurs však s touto a ani s prvou ponukou v hodnote 70 miliónov libier s bonusmi neboli spokojní. Za svojho kapitána žiadajú najmenej 100 miliónov libier (približne 117 mil. eur).



Rekordný nemecký šampión hľadá posilu do útoku po tom, ako jeho ofenzívni hráči nedokázali adekvátne zaplniť miesto na hrote po vlaňajšom odchode Roberta Lewandowského do FC Barcelona. Ak by nevyšiel prestup Kanea, o ktorého sa údajne zaujíma aj Paríž Saint-Germain, zvažuje aj iné alternatívy. Agentúra DPA spomína ročné hosťovanie argentínskeho majstra sveta Juliana Alvareza z Manchestru City alebo Dušana Vlahoviča z Juventusu.