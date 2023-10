Bayern deklasoval Darmstadt 8:0, Kanea zaznamenal druhý hetrik

Bundesliga - 9. kolo:



Bayern Mníchov - Darmstadt 98 8:0 (0:0)



Góly: 51., 69. a 88. Kane, 56. a 64. Sane, 60. a 76. Musiala, 71. Müller, ČK: 4. Kimmich - 21. Gjasula, 41. Maglica







FC Augsburg - VfL Wolfsburg 3:2 (1:2)



Góly: 17. Tietz, 79. Bornauw (vl.), 82. Engels - 35. Wind, 45. Majer (z 11 m), ČK: 87. Uduokhai (Augsburg) po 2. ŽK







Werder Brémy - 1. FC Union Berlín 2:0 (1:0)



Góly: 38. Knoche (vl.), 75. Ducksch, ČK: 60. Khedira (Berlín)







Borussia Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim 2:1 (1:1)



Góly: 4. a 52. Plea - 38. Dinkci







VfB Stuttgart - TSG 1899 Hoffenheim 2:3 (0:2)



Góly: 61. Führich, 74. Undav - 5. Promel, 21. Weghorst (z 11 m), 66. Skov

Mníchov 28. októbra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov deklasovali v sobotnom zápase 9. kola nemeckej Bundesligy Darmstadt 8:0. Anglický útočník Harry Kane zaznamenal svoj druhý hetrik od príchodu do Mníchova. Brankár a kapitán tímu Manuel Neuer vychytal čisté konto, na trávnik sa po zranení vrátil po 331 dňoch. Domáci dali všetky góly v druhom polčase.Bayern nevstúpil do zápasu najlepšie, hneď v 4. minúte obdržal červenú kartu stredopoliar Joshua Kimmich. Hostia sa však z početnej výhody dlho netešili, od 21. minúty hrali bez Klausa Gjasulu. Misky váh sa navyše preklopili o 20 minút neskôr, keď do spŕch putoval z tímu hostí aj Matej Maglica. Do záveru prvého polčasu gól nepadol, kanonáda domáceho tímu prišla v druhej polovici stretnutia. Okrem Kanea sa presadili aj Leroy Sane a Jamal Musiala, ktorí strelili po dva góly, jeden presný zásah pridal Thomas Müller. Ozdobou bol najmä presný zásah Kanea na 5:0 v 69. minúte, keď ďalekonosnou strelou z vlastnej polovice ihriska prehodil brankára Marcela Schuhena. Bayern figuruje na čele neúplnej tabuľky s 23 bodmi.Hoffenheim prekvapivo ukončil sedemzápasovú víťaznú sériu Stuttgartu, na jeho pôde triumfoval 3:2. Union Berlín prehral už siedmykrát za sebou, Brémam podľahol 0:2. Od zostupovej pozície v tabuľke ho delí jediný bod.