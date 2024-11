Bayern dosiahol s PSG siedmu nulu za sebou, Neuer: Je to o mentalite

Mníchov 27. novembra (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain nezvíťazili už vo štvrtom stretnutí Ligy majstrov za sebou. Francúzsky šampión v šlágri utorňajšieho programu 5. kola hlavnej fázy nestačil v Allianz aréne na domáci Bayern Mníchov, ktorému podľahol 0:1. Jediný gól zápasu strelil kórejský obranca Kim Min-jae a šance na zisk bodov hosťom výrazne sťažilo v 57. minúte vylúčenie Ousmanea Dembeleho.



Bavori boli v úvodnom dejstve aktívnejší v hre s loptou a na bránu súpera prešlo päť streleckých pokusov. Gólom neskončili šance Jamala Musialu a Kingsleyho Comana, na opačnej strane vo veľkej príležitosti neuspeli Warren Zaire-Emery ani Dembele. Ujala sa až hlavička 28-ročného Juhokórejčana, ktorý nasmeroval Mníchovčanov za siedmou výhrou za sebou vo všetkých súťažiach, pričom Bayern ani v jednom z týchto stretnutí neinkasoval. Siedme čisté konto v sérii si pripísal na svoje konto skúsený brankár Manuel Neuer. "Spočíva to v našej mentalite a sebadôvere. Nielen v zadných radoch, ale celého tímu. Nastavenie a sústredenosť pri každom defenzívnom zákroku nás momentálne odlišuje od ostatných," vyhlásil 38-ročný kapitán tímu.



V druhom dejstve sa Parížania aj vplyvom vylúčenia nedostali k žiadnemu priamemu ohrozeniu súperovej brány. Semifinalista uplynulého ročníka LM v novom ligovom formáte výrazne zaostáva za očakávaniami. PSG prehralo proti Atleticu Madrid (1:2), FC Arsenal (0:2) a v októbri iba remizovalo s PSV Eindhoven (1:1). Jediné tesné víťazstvo 1:0 zaznamenalo mužstvo Luisa Enriqueho v úvodnom kole proti Girone. Parížania sú v neúplnej tabuľke na 26. priečke, a teda pozícii nezaručujúcej čo i len účasť v play off o postup zo základnej fázy. "Všetci sme sklamaní, ale nemôžeme s tým už nič urobiť. Sústredíme sa na ďalší zápas a stále môžeme postúpiť do ďalšieho kola. Budeme pokračovať v práci a nie je to pre nás koniec v Lige majstrov. V nasledujúcich mesiacoch budeme tvrdo pracovať, aby sme vyhrali a postúpili ďalej," citovala agentúra AFP portugalského útočníka Goncala Ramosa, ktorý sa vrátil do zostavy PSG po viac ako trojmesačnej absencii.



Bayern dominuje na domácej scéne a v Bundeslige je po 11 dueloch stále bez prehry (9-2-0) so šesťbodovým náskokom pred Eintrachtom Frankfrut. Bavori mali ťažší rozbeh v Lige majstrov, keď prehrali na pôde Aston Villy (0:1) a utrpeli jasnú prehru na pôde Barcelony (1:4). Víťazstvá nad Benficou (1:0) a teraz proti Parížu posunuli tím bližšie k osemfinálovej účasti. "Som spokojný, pretože sme chceli, aby fanúšikovia išli domov s radosťou, to sa stalo. Náš pressing bol v prvom polčase veľmi dobrý a možno sme mohli streliť ešte jeden alebo dva góly. Celkovo to bol z našej strany dobrý výkon," povedal Vincent Kompany, tréner Bayernu.