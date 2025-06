Bayern dostane kompenzáciu za zranenie Daviesa

Mníchov 5. júna (TASR) - Nemecký Bayern Mníchov dostane finančnú kompenzáciu od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) v súvislosti so zranením Alphonsa Daviesa. Kanadský obranca si počas marcovej reprezentačnej prestávky vážne poranil koleno a do konca sezóny si už nezahral.



Kapitán reprezentácie sa zranil už po 12 minútach zápasu play off Ligy národov CONCACAF proti USA (2:1). Bavorom sa nepáčilo, že vedenie národného tímu po zápase nepodniklo žiadne špeciálne kroky a 24-ročnému obrancovi povolilo vycestovať do Nemecka. Následné vyšetrenia v Mníchove odhalili roztrhnutý predný skrížený väz, čo znamená minimálne polročnú pauzu. Klub dokonca hrozil právnymi krokmi proti Kanadskej futbalovej asociácii (CSA).



Úradujúci nemecký majster v stredu potvrdil, že FIFA ho odškodní v rámci svojho Programu na ochranu klubov, pričom výška kompenzácie ešte nebola stanovená. Bayern však apeluje na to, aby futbalové federácie dávali na svojich hráčov väčší pozor. „Zintenzívnime kontakt s národnými asociáciami hráčov Bayernu, aby sme zdôraznili potrebu plnenia ochranných povinností v prípade zranenia,“ uviedol generálny riaditeľ klubu Jan-Christian Dreesen podľa DPA.