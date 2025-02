Bayern dúfa, že Kimmich čoskoro podpíše nový kontrakt

Mníchov 16. februára (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov by v blízkej budúcnosti rád predĺžil zmluvu s defenzívnym stredopoliarom Joshuom Kimmichom. Po sobotnej remíze na pôde Bayeru Leverkusen (0:0) to povedal športový riaditeľ Bavorov Christoph Freund.



Bayern pred pár dňami podpísal nový kontrakt s Jamalom Musialom. Najbližšie má o svojej budúcnosti rozhodnúť 30-ročný Kimmich, ktorému vyprší zmluva po skončení prebiehajúcej sezóny. "S 'Jom' vedieme dobré rozhovory. Bude to preňho veľmi dôležité rozhodnutie, ale určite to nebude trvať večnosť. Verím tomu, že čoskoro padne verdikt," citovala Freunda agentúra DPA.



Kimmich je jednou z hlavných opôr tímu, do ktorého prišiel v roku 2015 zo Stuttgartu. Pre televíziu ZDF predtým povedal, že jeho rozhodnutie bude závisieť od personálnych zmien v klube: "Je to čoraz jasnejšie, predĺžilo sa niekoľko zmlúv." Podľa člena predstavenstva Maxa Eberla chce Nemec zostať. "Ak by nechcel, neviedli by sme tieto konverzácie. Dúfame, že sa nám podarí uzavrieť ďalšiu dohodu. Po odchode Neuera by sa mal stať novým kapitánom, takže dúfame, že sa dostaneme za cieľovú čiaru," konštatoval 51-ročný funkcionár.