Bayern hľadá dočasnú náhradu za Neuera, kontaktoval Ortegu

Mníchov 15. augusta (TASR) - Futbalový Bayern Mníchov má záujem o brankára Stefana Ortegu z Manchestru City. Úradujúci nemecký majster nemá momentálne pevnú oporu medzi troma žrďami, Manuel Neuer sa stále zotavuje z januárovej zlomeniny nohy a Yan Sommer odišiel nedávno do Interu Miláno.



Tridsaťštyriročný Sommer prišiel do Bayernu v zime ako náhrada za Neuera. Po návrate 37-ročného brankára však nemal garantované miesto. Bavori oslovili po jeho odchode a prehre v zápase nemeckého Superpohára s Lipskom (0:3) náhradného brankára úradujúcich šampiónov Ligy majstrov. Ortega má so City zmluvu do roku 2025. V hre bol aj príchod Kepu Arrizabalagu z Chelsea, ten však zamieril na hosťovanie do Realu Madrid, pripomenula agentúra DPA.