Bayern hľadá náhradu za Hernandeza, môže ním byť Kim z Neapolu

Mníchov 18. júna (TASR) - Futbalový klub FC Bayern Mníchov má záujem získať do svojich radov kórejského stopéra Min-džä Kima. S jeho zamestnávateľom SSC Neapol už prebehli úvodné rokovania. V hľadáčiku má bavorský veľkoklub aj stopéra Villarrealu Paua Torresa.



Obaja hráči by mohli nahradiť francúzskeho reprezentanta Lucasa Hernandeza, ktorý požiadal o prestup. "Počul som, že s ním rokuje Paríž St. Germain. Radi by sme si ho v tíme udržali, no musíme sa poobzerať po hráčskom trhu," prezradil podľa DPA klubový prezident Bayernu Herbert Hainer, ktorý zároveň poprel medializované správy, že na zozname Bayernu je aj stredopoliar West Hamu Declan Rice. Ten údajne mieri do Arsenalu Londýn.