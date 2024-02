Lazio zdolalo Bayern 1:0, Paríž zvíťazil nad San Sebastianom

Futbalista Paríža St. Germain Kylian Mbappe (druhý sprava) prihráva loptu počas úvodného osemfinálového zápasu Ligy majstrov Paríž SG - Real Sociedad San Sebastian v Paríži v stredu 14. februára 2024. Foto: TASR/AP

prvé zápasy osemfinále LM - polčas:



Lazio Rím - Bayern Mníchov 1:0 (0:0)



Góly: 69. Immobile (z 11 m). Rozhodoval: Letexier (Fr.), ŽK: Kimmich, ČK: 67. Upamecano.



Lazio: Provedel - Marušič, Gila (81. Patric), Romagnoli, Hysaj (60. Lazzari) - Guendouzi, Vecino, Luis Alberto (81. Kamada) - Isaksen (74. Pedro), Immobile (74. Castellanos), Anderson



Bayern: Neuer - Mazraoui, Upamecano, Kim Min-jae, Guerreiro - Kimmich, Goretzka (73. de Ligt) - Sane (81. Sane), Müller (82. Choupo-Moting), Musiala - Kane







Paríž St. Germain - Real Sociedad San Sebastian 2:0 (0:0)



Góly: 58. Mbappe, 71. Barcola. Rozhodoval: Guida (Tal.), ŽK: Le Normand, Traore.



Paríž: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Danilo (72. Hernandez), Beraldo - Zare-Emery, Ruiz, Vitinha - Dembele (83. Kolo Muani), Mbappe, Barcola (72. Asensio)



San Sebastian: Remiro - Traore, Zubeldia, Le Normand (79. Pacheco), Galan (88. Aramburu) - Mendez (79. Turrientes), Zubimendi, Merino - Kubo, Silva (79. Sadiq), Barrenetxea (66. Zacharjan)



Bratislava 14. februára (TASR) - Futbalisti Lazia Rím zvíťazili v prvom osemfinále Ligy majstrov nad Bayernom Mníchov 1:0. Jediný gól strelil z penalty v 69. minúte Ciro Immobile po faule a červenej karte pre Dayota Upamencana. V druhom stretnutí vyhral Paríž St. Germain doma nad Realom Sociedad San Sebastian 2:0. Odvety sú na programe 5. marca.Na Stadio Olimpico v úvode prebrali aktivitu hostia, držali loptu a vypracovali si aj dve dobré šance. Kimmichova strela išla tesne vedľa a Kane po peknej prihrávke Müllera prestrelil. Po štvrťhodine sa osmelili domáci, ktorí vysunuli pressing a robili problémy rozohrávke Bayernu. Ku gólovej možnosti sa však nedostali. Strela Luisa Alberta z 23. minúty minula bránu. Lazio držalo favorita na dištanc a ten si okrem Saneho priameho kopu veľké možnosti nevypracoval. Domácu obranu rozhodili až v samom závere, Kane prihral naľavo do čistej šance Musialovi, ten však v záklone prestrelil. Lazio mohlo ísť do vedenia hneď po zmene strán, presný pas za obranu dostal Isaksen, no loptu si nespracoval ideálne a Neuer mu výborne zmenšil priestor na zakončenie. Slabý výkon Bayernu podtrhol v 67. minúte Upamencano, ktorý v pokutovom území fauloval šľapákom Isaksena, dostal červenú a nariadenú penaltu premenil kapitán Immobile. Bayern si v závere vypracoval pár pološancí hlavne zo štandardiek, ale tlak si vypracovať nedokázal. Bayern počas celého zápasu ani raz nevystrelil na bránku.Francúzsky šampión nastúpil bez zraneného Škriniara, trénerovi hostí chýbal kapitán Oyarzabal i krajný bek Tierney. V Parku Princov mal prvú veľkú možnosť Mbappe, no loptu mu výborne sklzom vzal Galan. Potom boli nebezpečnejší hostia. V 16. minúte po štandardke v poslednej chvíli zachránil Danilo, následne sa na pravom krídel prekľučkoval do šestnástky Kubo, ale tesne minul. V 22. minúte si vyskočil na center Silva, jeho hlavička išla tesne vedľa. Až potom výraznejšie zahrozili domáci, Dembele dostal dobrú loptu, ani jeho strela sa nezmestila medzi tri žrde. Záver polčasu patril znovu Realu Sociedad, Kubov center odvrátil v poslednej chvíli opäť Danilo a Merinova krásna strela z diaľky skončila na brvne. Parížania sa smerom dopredu trápili, ale vyslobodila ich štandardka v 58. minúte. Dembeleho roh z pravej strany predĺžil v šestnástke Marquinhos a na zadnej žrdi číhal osamotený Mbappe, ktorý zavesil pod brvno - 1:0. Domácich gól nakopol, PSG v ďalších minútach dominovalo a Mbappe mohol pridať druhý gól, no jeho delovku vyškriabal Remiro na brvno. V 71. minúte však kapituloval, keď ho pomedzi nohy prekonal Barcola. Parížania si v závere výsledok bez problémov postrážili.