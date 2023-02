Bayern ide z Paríža domov s náskokom 1:0, rozhodol Coman

prvé zápasy osemfinále Ligy majstrov - polčasy:



AC Miláno - Tottenham Hotspur 1:0 (1:0)



Gól: 7. Diaz. Rozhodoval: Schärer (Švaj.), ŽK: Tonali, Hernandez - Romero, Dier



AC: Tatarusanu - Kalulu, Kjaer, Thiaw - Saelemaekers (77. Messias), Krunič, Tonali (86. Pobega), Hernandez - Diaz (77. de Ketelaere), Leao (90.+2 Rebič) - Giroud



Tottenham: Forster - Lenglet (81. Davies), Dier, Romero - Royal, Skipp, Sarr, Perišič - Kulusevski (70. Richarlison), Kane, Son Heung-min (81. Danjuma)



Paríž Saint-Germain - Bayern Mníchov 0:1 (0:0)



Gól: 53. Coman. Rozhodoval: Oliver (Angl.), ŽK: Kimpembe, Neymar - Pavard, ČK: 90.+2 Pavard (po 2. ŽK)



PSG: Donnarumma - Hakimi (46. Kimpembe), Ramos, Marquinhos, Mendes - Zaire-Emery (57. Ruiz), Verratti, Danilo (75. Vitinha), Soler (57. Mbappe) - Messi, Neymar



Bayern: Sommer - Pavard, de Ligt, Upamecano - Sane (90. Stanišič), Kimmich, Goretzka, Cancelo (46. Davies) - Musiala (87. Gravenberch), Coman (76. Gnabry) - Choupo-Moting (76. Müller)

Bratislava 14. februára (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v úvodnom zápase osemfinále Ligy majstrov na ihrisku Paríža Saint-Germain 1:0. O ich tesnom triumfe rozhodol krátko po zmene strán Kingsley Coman. AC Miláno si na San Sire vytvorilo lepšiu východiskovú pozíciu pred odvetou, keď vyhralo nad Tottenhamom Hotspur 1:0 vďaka gólu Brahima Diaza zo siedmej minúty. Odvety sú na programe v stredu 8. marca.Domáci Parížania pôvodne ani nepočítali s Kylianom Mbappem, ktorý mal zranené stehno, no francúzsky kanonier nakoniec figuroval a súpiske. Odštartoval však len na lavičke a PSG tak mal vpredu dvojicu Lionel Messi a Neymar. Warren Zaire-Emery prekonal rekord súťaže, keď vo veku 16 rokov a 343 dní nastúpil ako najmladší hráč v histórii v zápase vyraďovacej časti LM. Paríž vstúpil do prvého osemfinále veľmi pasívne a nechal hrať súpera. V prvom polčase mal len jedinú strelu, ktorú poslal Messi v nadstavenom čase do múru. Bayern, bez zraneného Sadia Maneho, hrozil oveľa častejšie a vypracoval si aj šance. Najväčšiu mal Joshua Kimmich, Gianluigi Donnarumma si s jeho strelou spoza šestnástky poradil. PSG vstúpil do druhej časti aktívne a začal vysoko napádať, no hosťom vyšla v 53. minúte rýchla akcia po ľavej strane, striedajúci Alphonso Davies poslal center na Comana a ten otvoril skóre. Tréner Galtier reagoval striedaním, keď poslal na ihrisko Mbappeho i Fabiana Ruiza, no na koni boli hostia. Eric Maxim Choupo-Moting mal dve veľké šance, jeho druhý pokus vyškriabal Donnarumma na brvno a vzápätí zneškodnil aj gólovú hlavičku Benjamina Pavarda. PSG si vypracovalo prvú šancu až v 74. minúte, keď sa na ľavej strane dostal do úniku Mbappe, ale z veľkého uhlu Yanna Sommera neprekonal. Následná dorážka už prišla z ofsajdu a pre postavenie mimo hry, ktoré odhalil VAR, neplatil ani Mbappeho gól z 82. minúty. Domáci však v závere poriadne pritlačili a vypracovali si ešte niekoľko dobrých možností, ale vyrovnať sa im nepodarilo. V závere fauloval Pavard tesne pred šestnástkou Messiho a dostal druhú žltú a červenú kartu, takže si nezahrá v odvete.Tottenham prišiel na San Siro bez viacerých zranených hráčov a tak sa v strede poľa predstavili mladíci Oliver Skipp a Pape Matar Sarr. Nehral ani zranený kapitán Hugo Lloris, ktorého v bránke nahradil Fraser Forster. Ten inkasoval už v siedmej minúte. Na ľavej strane šestnástky sa presadil v súboji Theo Hernandez, ktorý vypálil prudko z uhla, Forster jeho strelu vyrazil a vytlačil aj dorážku Brahima Diaza, no ten na druhýkrát už dostal loptu do siete - 1:0. Diváci v ďalších minútach videli vyrovnaný a bojovný duel bez väčších šancí. Tie neprichádzali ani po zmene strán, AC sa sústredilo na defenzívu a vyčkávalo na chyby hostí, no ani oni sa nevrhali do bezhlavých útokov. Očakávaný tlak Spurs neprichádzal a naopak, v závere mohli udrieť hostia, no hlavičky Charlesa de Ketelaereho a Malicka Thiawa išli tesne mimo tri žrde.