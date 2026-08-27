< sekcia Šport
Bayern je v novej bundesligovej sezóne opäť v úlohe topfavorita
Za Stuttgart by mohol debutovať v nemeckej najvyššej súťaži dvadsaťročný krídelník Leo Sauer, zatiaľ jediný slovenský zástupca v súťaži v ročníku 2026/2027.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov sú najväčší favoriti na zisk titulu v Bundeslige aj pred novou sezónou. Z pohľadu slovenského fanúšika bude zaujímavý hneď ich prvý zápas, v piatok 28. augusta doma privítajú VfB Stuttgart. Za hostí by mohol debutovať v nemeckej najvyššej súťaži dvadsaťročný krídelník Leo Sauer, zatiaľ jediný slovenský zástupca v súťaži v ročníku 2026/2027.
Slovenský futbalový reprezentant spečatil prestup do Stuttgartu na konci júla. Zmluvu podpísal do 30. júna 2031, nemecký klub sa údajne s Feyenoordom Rotterdam dohodol na prestupovej sume 15 miliónov eur. Nemeckých pozorovateľov na seba výraznejšie upozornil v septembri 2025, keď pomohol Slovensku k prekvapujúcemu víťazstvu 2:0 nad Nemeckom v kvalifikácii MS. Na ľavom krídle patril k najlepším hráčom tímu a robil problémy nemeckému pravému obrancovi Nnamdimu Collinsovi. „Leo opakovane preukázal svoje kvality v holandskej Eredivisie, Európskej lige a so slovenským národným tímom. Je to pre nás hráč so svetlou budúcnosťou a to nielen pre jeho vek. Jeho podpis pramení z nášho pevného presvedčenia, že v nasledujúcich rokoch môžeme ďalej posilniť a rozšíriť náš útočný prístup a herný štýl,“ uviedol Fabian Wohlgemuth, športový riaditeľ bundesligistu.
Sauer načrtol svoje ciele a ambície v novom pôsobisku: „Teším sa na novú výzvu. Úroveň ligy je ešte o stupeň vyššia v porovnaní s Holandskom. Je to súťaž s vysokou intenzitou a mnohými veľmi dobrými hráčmi a tímami. Chcem sa krok po kroku zlepšovať.“
Čo sa týka favoritov na trofej, zastaviť Bayern bude nesmierne ťažké. Aj tréner Paderbornu Ralf Kettemann je tak ako väčšina jeho kolegov presvedčený, že rekordní šampióni opäť zdvihnú trofej nad hlavu. V prieskume, ktorý uskutočnila tlačová agentúra DPA na niekoľko tém, jedenásť trénerov označilo tím Vincenta Kompanyho za svojho favorita na titul. Šiesti sa odmietli vyjadriť, nedali jasnú odpoveď, alebo na otázku vôbec neodpovedali. Tréner Hoffenheimu Christian Ilzer uviedol: „Bayern má stále najväčšiu individuálnu kvalitu, najväčšiu hĺbku kádra a vyhráva najviac zápasov.“ Tréner Julian Schuster z Freiburgu svojho kolegu Kompanyho aj pochválil: „Leverkusen a Dortmund budú veľmi blízko, ale pre mňa bude Bayern Mníchov opäť majstrom. Pokiaľ bude Vincent Kompany trénerom v Mníchove, Bayern bude pravdepodobne šampiónom.“ Tréner Borussie Mönchengladbach Eugen Polanski tiež označil Bavorov, ale dodal: „Ak môžem spomenúť nejaké prekvapenie, tak to bude VfB Stuttgart.“
Favorit sa bude opäť opierať o góly Harryho Kanea, kapitán anglickej reprezentácie bude obklopený Michaelom Oliseom a Luisom Diazom. V minulej sezóne všetci pomohli rozbehnutému tímu streliť rekordných 122 gólov v 34 zápasoch Bundesligy. Vďaka Kaneovmu hetriku Bayern triumfoval aj vo finále Nemeckého pohára proti Stuttgartu, prehral iba jeden zo 40 domácich zápasov. Bavorský gigant sa stretol s vážnym odporom iba v Lige majstrov, kde v semifinále prehral s neskorším víťazom Parížom Saint-Germain. Klub sa pred sezónou navyše posilnil o Maročana Ismaela Saibariho a nemeckého reprezentanta Nathaniela Browna.
Po niekoľkých rokoch sústredenia sa na podpisovanie skúsenejších hráčov sa Dortmund vrátil do starých koľají tým, že priviedol mladých hráčov s vysokým potenciálom. Tínedžeri Konstantinos Karetsas a Joane Gadou prišli v lete spolu s 23-ročným stredopoliarom Giannisom Konstanteliasom. Spolu so stredopoliarom Joeym Veermanom minula Borussia toto leto údajne 110 miliónov eur, čo je zhruba rovnaké množstvo, ako Bayern vynaložil na Saibariho a Browna. Tréner Dortmundu Niko Kovač, ktorý vyhral Bundesligu ako tréner Bayernu v sezóne 2018/19, však pre agentúru AFP povedal, že sa musí stať veľa, aby sa rozdiel zmenšil: „Musíme hrať nad naše možnosti. A potom bude hrať Bayern pod svojou kapacitou. V každom prípade si môžete byť istí, že sa pokúsime o všetko.“
V Lipsku nahradil Argentínčan Martin Demichelis na poste trénera Oleho Wernera napriek tomu, že ten v uplynulom ročníku doviedol tím na tretie miesto a zabezpečil mu návrat do Ligy majstrov. RB však predal Yana Diomandeho do Realu Madrid za 120 miliónov eur a v ich kádri podľa nemeckých médií chýbajú skúsenosti. A to aj napriek tomu, že si na sezónne hosťovanie z AC Miláno priviedli späť do ofenzívy Christophera Nkunkua.
Nového trénera má aj Leverkusen, držiteľ titulu zo sezóny 2023/24. Bayer priviedol španielskeho odborníka Carlesa Martineza Novella, aby oživil prestavbu, ktorá sa začala po odchode Xabiho Alonosa v roku 2025.
Slovenský futbalový reprezentant spečatil prestup do Stuttgartu na konci júla. Zmluvu podpísal do 30. júna 2031, nemecký klub sa údajne s Feyenoordom Rotterdam dohodol na prestupovej sume 15 miliónov eur. Nemeckých pozorovateľov na seba výraznejšie upozornil v septembri 2025, keď pomohol Slovensku k prekvapujúcemu víťazstvu 2:0 nad Nemeckom v kvalifikácii MS. Na ľavom krídle patril k najlepším hráčom tímu a robil problémy nemeckému pravému obrancovi Nnamdimu Collinsovi. „Leo opakovane preukázal svoje kvality v holandskej Eredivisie, Európskej lige a so slovenským národným tímom. Je to pre nás hráč so svetlou budúcnosťou a to nielen pre jeho vek. Jeho podpis pramení z nášho pevného presvedčenia, že v nasledujúcich rokoch môžeme ďalej posilniť a rozšíriť náš útočný prístup a herný štýl,“ uviedol Fabian Wohlgemuth, športový riaditeľ bundesligistu.
Sauer načrtol svoje ciele a ambície v novom pôsobisku: „Teším sa na novú výzvu. Úroveň ligy je ešte o stupeň vyššia v porovnaní s Holandskom. Je to súťaž s vysokou intenzitou a mnohými veľmi dobrými hráčmi a tímami. Chcem sa krok po kroku zlepšovať.“
Čo sa týka favoritov na trofej, zastaviť Bayern bude nesmierne ťažké. Aj tréner Paderbornu Ralf Kettemann je tak ako väčšina jeho kolegov presvedčený, že rekordní šampióni opäť zdvihnú trofej nad hlavu. V prieskume, ktorý uskutočnila tlačová agentúra DPA na niekoľko tém, jedenásť trénerov označilo tím Vincenta Kompanyho za svojho favorita na titul. Šiesti sa odmietli vyjadriť, nedali jasnú odpoveď, alebo na otázku vôbec neodpovedali. Tréner Hoffenheimu Christian Ilzer uviedol: „Bayern má stále najväčšiu individuálnu kvalitu, najväčšiu hĺbku kádra a vyhráva najviac zápasov.“ Tréner Julian Schuster z Freiburgu svojho kolegu Kompanyho aj pochválil: „Leverkusen a Dortmund budú veľmi blízko, ale pre mňa bude Bayern Mníchov opäť majstrom. Pokiaľ bude Vincent Kompany trénerom v Mníchove, Bayern bude pravdepodobne šampiónom.“ Tréner Borussie Mönchengladbach Eugen Polanski tiež označil Bavorov, ale dodal: „Ak môžem spomenúť nejaké prekvapenie, tak to bude VfB Stuttgart.“
Favorit sa bude opäť opierať o góly Harryho Kanea, kapitán anglickej reprezentácie bude obklopený Michaelom Oliseom a Luisom Diazom. V minulej sezóne všetci pomohli rozbehnutému tímu streliť rekordných 122 gólov v 34 zápasoch Bundesligy. Vďaka Kaneovmu hetriku Bayern triumfoval aj vo finále Nemeckého pohára proti Stuttgartu, prehral iba jeden zo 40 domácich zápasov. Bavorský gigant sa stretol s vážnym odporom iba v Lige majstrov, kde v semifinále prehral s neskorším víťazom Parížom Saint-Germain. Klub sa pred sezónou navyše posilnil o Maročana Ismaela Saibariho a nemeckého reprezentanta Nathaniela Browna.
Po niekoľkých rokoch sústredenia sa na podpisovanie skúsenejších hráčov sa Dortmund vrátil do starých koľají tým, že priviedol mladých hráčov s vysokým potenciálom. Tínedžeri Konstantinos Karetsas a Joane Gadou prišli v lete spolu s 23-ročným stredopoliarom Giannisom Konstanteliasom. Spolu so stredopoliarom Joeym Veermanom minula Borussia toto leto údajne 110 miliónov eur, čo je zhruba rovnaké množstvo, ako Bayern vynaložil na Saibariho a Browna. Tréner Dortmundu Niko Kovač, ktorý vyhral Bundesligu ako tréner Bayernu v sezóne 2018/19, však pre agentúru AFP povedal, že sa musí stať veľa, aby sa rozdiel zmenšil: „Musíme hrať nad naše možnosti. A potom bude hrať Bayern pod svojou kapacitou. V každom prípade si môžete byť istí, že sa pokúsime o všetko.“
V Lipsku nahradil Argentínčan Martin Demichelis na poste trénera Oleho Wernera napriek tomu, že ten v uplynulom ročníku doviedol tím na tretie miesto a zabezpečil mu návrat do Ligy majstrov. RB však predal Yana Diomandeho do Realu Madrid za 120 miliónov eur a v ich kádri podľa nemeckých médií chýbajú skúsenosti. A to aj napriek tomu, že si na sezónne hosťovanie z AC Miláno priviedli späť do ofenzívy Christophera Nkunkua.
Nového trénera má aj Leverkusen, držiteľ titulu zo sezóny 2023/24. Bayer priviedol španielskeho odborníka Carlesa Martineza Novella, aby oživil prestavbu, ktorá sa začala po odchode Xabiho Alonosa v roku 2025.
Bundesliga 1. kolo:
piatok 28. augusta
20.30 Bayern Mníchov - VfB Stuttgart
sobota 29. augusta
15.30 RB Lipsko - Borussia Mönchengladbach
15.30 1. FSV Mainz 05 - SC Paderborn
15.30 Union Berlín - Eintracht Frankfurt
15.30 1. FC Kolín - TSG Hoffenheim
15.30 SV Elversberg - Bayer Leverkusen
18.30 Borussia Dortmund - Hamburger SV
nedeľa 30. augusta
15.30 SC Freiburg - Werder Brémy
17.30 FC Augsburg - FC Schalke 04
piatok 28. augusta
20.30 Bayern Mníchov - VfB Stuttgart
sobota 29. augusta
15.30 RB Lipsko - Borussia Mönchengladbach
15.30 1. FSV Mainz 05 - SC Paderborn
15.30 Union Berlín - Eintracht Frankfurt
15.30 1. FC Kolín - TSG Hoffenheim
15.30 SV Elversberg - Bayer Leverkusen
18.30 Borussia Dortmund - Hamburger SV
nedeľa 30. augusta
15.30 SC Freiburg - Werder Brémy
17.30 FC Augsburg - FC Schalke 04