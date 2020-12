Bayern jednobodový, Dortmund skončil s najväčším debaklom od roku 2009

Berlín 13. decembra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov sú na čele nemeckej bundesligy už len o skóre pred Lipskom a po nedeli môžu o vedúcu pozíciu prísť. Obhajca titulu stratil ďalšie body, keď v sobotu remizoval na ihrisku Unionu Berlín 1:1. Čierny víkend má za sebou Dortmund, ktorý utrpel najväčšiu domácu prehru od roku 2009. Borussia podľahla nováčikovi VfB Stuttgart senzačne 1:5.



Bayern nebodoval naplno v druhom zápase za sebou, minulý víkend remizoval v šlágri s Lipskom 3:3. "Musíme si tento duel rozobrať a v zápasoch proti Wolfsburgu a Leverkusenu hrať lepšie. Viem, že to dokážeme," povedal podľa agentúry dpa tréner rekordného majstra Hansi Flick. "S výsledkom 1:1 musíme žiť. Čaká nás ťažká sezóna, vedeli sme to," dodal. Bayern trápi najmä obrana, dostal už 17 gólov v 11 zápasoch. Takýto zlý priemer inkasovaných gólov nemal bavorský klub 39 rokov. "Chceme hrať na nulu, ale vždy spravíme nejakú zbytočnú chybu, za čo pykáme," povedal brankár Manuel Neuer.



Berlínčania mali skvelý vstup do zápasu. Už po pár sekundách sa na Neuera rútil sám Taiwo Awoniyi, ale nemecký reprezentačný brankár jeho strelu vyrazil. V 4. minúte však bol prikrátky na hlavičku Grischu Prömela po rohovom kope. Bod pre Bayern zachránil v 67. minúte trinástym gólom v desiatom ligovom zápase Robert Lewandowski. Poľský kanonier tak oslávil svoj 200. zápas v drese Bayernu. "Bohužiaľ sme opäť prehrávali a museli doťahovať. Stačilo to len na bod, čo je pre nás málo," povedal Thomas Müller. Berlínčania verili v plný bodový zisk. "Bayern bol dnes zdolateľný," myslí si strelec otváracieho gólu Prömel. Hoci sa duel hral bez divákov, fanúšikovia Berlína "privítali" autobus s futbalistami Bayernu veľkým ohňostrojom pri štadióne Alten Försterei. Bayern môže prísť o vedúcu priečku, keď Leverkusen v nedeľu zdolá Hoffenheim.



Katastrofálny zápas má za sebou Dortmund, ktorý "vybuchol" doma so Stuttgartom a prehral 1:5. Borussia nevyhrala bez zraneného útočníka Erlina Brauta Haalanda v druhom zápase za sebou, celkovo čaká na bundesligové víťazstvo už tri stretnutia. Debakel s VfB je najväčšia domáca prehra "žlto-čiernych" od roku 2009, keď klub podľahol Bayernu takisto 1:5.



Na jedenástku konžského útočníka Silasa Wamangituku ešte Dortmund zareagoval a do šatní išli tímy za stavu 1:1 po zásahu Giovanniho Reynu. V druhom polčase však prišla trojgólová smršť hostí, ktorí skórovali trikrát v priebehu desiatich minút. Dortmund v závere ešte dvakrát dostal loptu do siete, no oba góly zrušil VAR a napokon v nadstavenom čase pridal piaty gól Stuttgartu Nicolas Ivan Gonzalez. Dortmund je piaty s päťbodovou stratou na Bayern a Lipsko. "Každých päť minút sme si sami strelili do nohy," povedal obranca Borussie Mats Hummels.



Lipsko, po tom ako vyradilo Manchester United z Ligy majstrov, uspelo aj v bundeslige. O víťazstve 2:0 nad Brémami rozhodli kapitán Marcel Sabitzer a Dani Olmo.