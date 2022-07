Bayern má prvú trofej v sezóne, Nagelsmanna trápi krátka príprava

Mníchov 31. júla (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov odštartovali triumfom novú dobu bez Róberta Lewandowského. Takto nazvali nemecké médiá sobotňajší úspech Bayernu, bavorský veľkoklub získal rekordný desiaty nemecký Superpohár.



Úradujúci bundesligový majster zvíťazil v Lipsku nad domácim RB 5:3 a obhájil trofej. Bayern si vypracoval v polčase náskok 3:0, keď jeden z gólov dal aj Sadio Mane, letná posila z FC Liverpool. Po góle Sergea Gnabryho viedli v 66. minúte hostia už 4:1, no napokon museli ešte tuho zabojovať o víťazstvo. Úradujúci držiteľ Nemeckého pohára totiž vďaka zásahom Christophera Nkunkua z jedenástky a Daniho Olma v závere znížil na 3:4, vytúžený štvrtý gól však už nestrelil. Triumf bavorského veľkoklubu spečatil v nadstavenom čase Leroy Sane. "V závere vykresali domáci iskričku nádeje a tá prerástla do nebezpečenstva požiaru. Ale máme veľa rýchlych hráčov a veľa plodných hráčov, ktorí sú schopní strieľať góly a to aj urobili," tešil sa športový riaditeľ Bayernu Hasan Salihamidžič, ktorého citovala agentúra DPA.



Medzi hráčov, ktorí vedia strieľať góly patrí aj Róbert Lewandowski, ten však toto leto požiadal Bayern o prestup a odišiel do FC Barcelona. "Potrvá ešte niekoľko týždňov, kým nájdeme správny rytmus," dodal Salihamidžič v súvislosti s odchodom poľského kanoniera.



K odchodu Lewandowského sa vyjadril aj tréner Julian Nagelsmann: "Odišlo nám veľa gólov. Teraz nás nebude také jednoduché prečítať. Ale to nemusí nutne znamenať, že budeme úspešnejší."



Bayern odštartuje nový ročník Bundesligy v piatok 5. augusta na pôde víťaza Európskej ligy Eintrachtu Frankfurt. Nagelsmann poznamenal, že jeho tím nemal v lete až toľko času na prípravu. "Nebolo to príliš ideálne, ale máme v tíme 19 reprezentantov a inak to nešlo."