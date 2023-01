Bayern má záujem o brankára Trappa z Eintrachtu Frankfurt

Mníchov 2. januára (TASR) - Vedenie futbalového Bayernu Mníchov má eminentný záujem o brankára Kevina Trappa z Eintrachtu Frankfurt. Ten by mohol medzi tromi žrďami nahradiť Manuela Neuera, ktorý si na lyžovačke zlomil nohu a v tejto sezóne si už nezahrá. Informoval o tom nemecký magazín Bild.



Tréner Bavorov Julian Nagelsmann má ako náhradného brankára k dispozícii Svena Ulreicha, Alexander Nübel je na hosťovaní v AS Monaco. O Trappa sa vlani intenzívne zaujímal Manchester United, no skúsený brankár ponuku "červených diablov" odmietol a zostal v Eintrachte, s ktorým v uplynulej sezóne vyhral Európsku ligu UEFA.