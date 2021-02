Bayern mal problémy pri odlete na MS klubov, odchod posunuli o 7 hodín

Berlín 6. februára (TASR) - Odchod futbalistov Bayernu Mníchov do dejiska MS klubov v katarskej Dauhe skomplikovali problémy pri odlete z Berlína. Pôvodný odchod hodinu pred polnocou sa posunul viac ako o sedem hodín. Dôvod však nemecký klub nezverejnil.



Bayern v piatok odohral duel na pôde Herthy Berlín (1:0) a po zápase sa mal presunúť do Kataru. Lietadlo však nedostalo povolenie na odlet. "Namiesto plánovaného odletu o 23.00 sa posunul čas pred siedmu ráno," citovala agentúra DPA stanovisko klubu.



Bavori tak museli zmeniť svoj program a pred cestou do Dauhy absolvovali aj medzipristátie v Mníchove, kde sa vymenila posádka lietadla. Podľa agentúry DPA môže zmena súvisieť s novým letiskom berlínskym letiskom Williho Brandta, ktoré otvorili v októbri 2020 a zatiaľ z neho nie sú povolené štarty v noci. Bayern začne na MS v pondelok, keď sa v semifinále stretne s egyptským tímom Al Ahly.