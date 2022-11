Bayern Mníchov deklasoval Werder Brémy 6:1, hetrik Gnabryho

Bundesliga - 14. kolo:

Bayern Mníchov - Werder Brémy 6:1 (4:1)

Góly: 22., 28., 82. Gnabry, 6. Musiala, 26. Goretzka, 84. Tel - 10. Jung



VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach 2:1 (2:0)

Góly: 9. Antwi-Adjei, 12. Hofmann - 62. Plea



VfB Stuttgart - Hertha Berlín 2:1 (1:1)

Góly: 3. Guirassy, 90.+8. Mavropanos - 19. Lukebakio



VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund 2:0 (1:0)

Góly: 7. Van de Ven, 90.+2 Nmecha



Mníchov 8. novembra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v utorkovom zápase 14. kola nemeckej Bundesligy nad Werderom Brémy vysoko 6:1. Upevnili si tak pozíciu lídra tabuľky. Hetrikom sa v domácom drese blysol Serge Gnabry.Úradujúci šampión strelil štyri góly v priebehu úvodných 28 minút. Dvakrát sa presadil Gnabry a po jednom presnom zásahu zaznamenali Jamal Musiala a Leon Goretzka. Bavori mohli viesť ešte výraznejšie, no Eric Maxim Choupo-Moting nepremenil pokutový kop. Gnabry zavŕšil v závere duelu hetrik a na konečných 6:1 ešte upravil Mathys Tel. Pre zranenie nohy musel z ihriska už v prvom polčase odísť senegalský reprezentant Sadio Mane, iba 13 dní pred úvodným duelom svojho národného tímu na MS v Katare. V 20. minúte ho nahradil Leroy Sane. Bayern má na čele náskok štyri body pred Freiburgom, ktorý má zápas k dobru.Na domácom ihrisku sa tešili z víťazstva aj hráči VfL Bochum, ktorí zdolali Mönchengladbach 2:1. Za hostí vyrovnal v 83. minúte Ramy Bensebaini, VAR však neuznal gól pre ofsajd. Jeho tím tak nevyužili príležitosť na posun v tabuľke a naďalej figuruje na deviatom mieste, ich súper si naopak výrazne polepšil - momentálne je v zóne zostupu na sedemnástej pozícii a na pätnásty Leverkusen stráca dva body. Na ihrisku šestnásteho Stuttgartu vyšla bodovo naprázdno Hertha Berlín. Prehrala 1:2 a prepadla sa do zóny zostupu, Peter Pekarík sedel iba na lavičke náhradníkov hostí.VfL Wolfsburg zdolal Borussiu Dormund 2:0 a pripísal si tretí triumf za sebou. Už v 7. minúte poslal domácich do vedenia holandský obranca Mickey van de Ven, v nadstavení pridal druhý zásah Lukas Nmecha. Wolfsburg v lige neprehral už sedem kôl, Dortmund vyšiel naprázdno po troch predchádzajúcich víťazstvách.