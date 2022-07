Bayern Mníchov dotiahol prestup de Ligt z Juventusu Turín

Berlín 19. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov v utorok skompletizoval prestup holandského obrancu Matthijsa de Ligta z Juventusu Turín.



Dvadsaťdvaročný bek podpísal s bavorským tímom päťročnú zmluvu. Bayern neuviedol výšku prestupovej sumy, no tá by sa mala podľa nemeckých médií pohybovať na úrovni 70 miliónov eur. Ďalších desať môže získať Turín na bonusoch. "Som nesmierne šťastný, že som hráčom tohto skvelého klubu. Bayern je najúspešnejší v Nemecku a jeden z najúspešnejších v Európe a na svete," povedal pre klubovú stránku.



"Matthijs de Ligt bol pre nás cieľ číslo jedna. S takýmto hráčom môžeme dosiahnuť naše ambície," uviedol na klubovej stránke prezident Bayernu Herbert Heiner. "Do klubu sme ho chceli priviesť už pred tromi rokmi, už vtedy sme boli presvedčení o jeho kvalitách. V Bayerne bude mať dôležitú úlohu na ihrisku i mimo neho," uviedol člen výkonného výboru Hasan Salihamidžič.



De Ligt prišiel do akadémie Ajaxu Amsterdam ako deväťročný a o osem rokov neskôr debutoval v prvom tíme, pričom v premiérovom zápase strelil aj svoj prvý gól. Stále je najmladší kapitán v histórii Ajaxu a najmladší debutant v holandskej reprezentácii od roku 1945. V roku 2019, po 117 zápasoch za holandský klub (13 gólov, 7 asistencií), prestúpil do Juventusu, s ktorým vyhral Seriu A, Taliansky pohár i superpohár. Aj za turínsky klub odohral 117 zápasov a pripísal si osem gólov a tri asistencie. V národnom drese nastúpil na 38 duelov a dal dva góly.



Bayern vykryje časť transferu peniazmi, ktoré zinkasoval za prestup Robert Lewandowského do Barcelony. Bavorský klub mal za poľského kanoniera dostať približne 45 miliónov eur. Bayern pred de Ligtom získal aj senegalského útočníka Sadia Maneho a ďalších dvoch Holanďanov Noussaira Mazraouiho a Ryana Gravenbercha.