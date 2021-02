Bayern Mníchov dotiahol príchod Upamecana z Lipska

Mníchov 14. februára (TASR) - Bayern Mníchov sa posilnil o francúzskeho futbalistu Dayota Upamecana. Dvadsaťdvaročný obranca prichádza z Lipska a pre Bavorov je to prvý nákup pred nadchádzajúcou sezónou.



Upamecano podpísal s Bayernom kontrakt na päť rokov, ktorý vstúpi v platnosť 1. júla. "Dayot bude veľmi dôležitým stavebným kameňom pre náš tím v nadchádzajúcich rokoch. Sme o tom presvedčení," vyhlásil športový riaditeľ Bayernu Hasan Salihamidžič.



Francúzsky obranca mal v Lipsku platnú zmluvu do roku 2023, aby ho Bayern mohol získať, musel zaplatiť výstupnú klauzulu v hodnote 42,5 milióna eur. "Absolvovali sme s ním veľmi dobrý a profesionálny rozhovor. Vieme, že v boji o jeho služby sme mali silnú konkurenciu. Upamecano je mladý hráč, ktorého kvality sú už teraz na mimoriadnej úrovni," dodal Salihamidžič.



Upamecano by mal nahradiť v tíme Rakúšana Davida Alabu. Lipsko si na jeho post už tiež vyhliadlo náhradu. Do saského klubu mieria Chorvát Joško Gvardiol z Dinama Záhreb i Francúz Mohamed Simakan zo Štrasburgu.