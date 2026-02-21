< sekcia Šport
Bayern Mníchov - Eintracht Frankfurt 3:2 v 23. kole Bundesligy
Hráči Wolfsburgu, ktorí figurujú tesne nad pásmom zostupu, stratili nádejne rozohratý domáci zápas s Augsburgom v závere.
Autor TASR
Berlín 21. februára (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili nad Eintrachtom Frankfurt 3:2 v sobotňajšom zápase 23. kola Bundesligy. Bolo to pre nich tretie víťazstvo po sebe, po ktorom si upevnili náskok na čele tabuľky. Borussia Dortmund, ktorú čakal zápas v Lipsku, mala manko deväť bodov. Dva góly Bayernu strelil útočník Harry Kane, ktorý je s 28 presnými zásahmi suverénny líder strelcov Bundesligy.
Hráči Wolfsburgu, ktorí figurujú tesne nad pásmom zostupu, stratili nádejne rozohratý domáci zápas s Augsburgom v závere. Od 70. minúty viedli 2:0 po tom, čo skóroval Japonec Kento Šiogai, no Michael Gregoritsch v 87. minúte vyrovnal z pokutového kopu na 2:2. Obrat hostí dokonal v nadstavenom čase kosovský stredopoliar Elvis Rexhbecaj.
Hráči Wolfsburgu, ktorí figurujú tesne nad pásmom zostupu, stratili nádejne rozohratý domáci zápas s Augsburgom v závere. Od 70. minúty viedli 2:0 po tom, čo skóroval Japonec Kento Šiogai, no Michael Gregoritsch v 87. minúte vyrovnal z pokutového kopu na 2:2. Obrat hostí dokonal v nadstavenom čase kosovský stredopoliar Elvis Rexhbecaj.
Bundesliga - 23. kolo
VfL Wolfsburg - FC Augsburg 2:3 (1:0)
Góly: 41. Gerhardt, 70. Šiogai - 59. Ribeiro, 87. Gregoritsch (11 m), 90.+3 Rexhbecaj
Union Berlín - Bayer Leverkusen 1:0 (1:0)
Gól: 28. Khedira
1. FC Kolín - TSG Hoffenheim 2:2 (1:1)
Góly: 15. Ache, 63. El Mala - 45. Kabak, 60. Kramarič
Bayern Mníchov - Eintracht Frankfurt 3:2 (2:0)
Góly: 20. a 68. Kane, 16. Pavlovič - 77. Burkardt (11 m), 86. Kalimuendo
VfL Wolfsburg - FC Augsburg 2:3 (1:0)
Góly: 41. Gerhardt, 70. Šiogai - 59. Ribeiro, 87. Gregoritsch (11 m), 90.+3 Rexhbecaj
Union Berlín - Bayer Leverkusen 1:0 (1:0)
Gól: 28. Khedira
1. FC Kolín - TSG Hoffenheim 2:2 (1:1)
Góly: 15. Ache, 63. El Mala - 45. Kabak, 60. Kramarič
Bayern Mníchov - Eintracht Frankfurt 3:2 (2:0)
Góly: 20. a 68. Kane, 16. Pavlovič - 77. Burkardt (11 m), 86. Kalimuendo