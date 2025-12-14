< sekcia Šport
Bayern Mníchov iba remizoval v Bundeslige doma s Mainzom 2:2
Autor TASR
Berlín 14. decembra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov iba remizovali v nedeľnom súboji 14. kola Bundesligy doma s posledným tímom tabuľky Mainzom 2:2. Aspoň bod pre favorita zariadil Harry Kane v 87. minúte z pokutového kopu. Bayern má v lige bilanciu 12-2-0 a na čele deväťbodový náskok pred Lipskom a Dortmundom.
Borussia Dortmund nevyužila príležitosť dostať sa na druhé miesto tabuľky, keď remizovala na ihrisku Freiburgu 1:1. Hostia po polhodine hry viedli vďaka gólu Ramyho Bensabainiho. V 53. minúte však videl Jobe Bellingham priamu červenú kartu za faul na prenikajúceho protihráča a Lucas Höler sa štvrťhodinu pred koncom postaral o deľbu bodov.
Bundesliga - 14. kolo:
SC Freiburg – Borussia Dortmund 1:1 (0:1)
Góly: 75. Höler – 31. Bensebajní, ČK: 53. Bellingham (Dortmund)
Bayern Mníchov – 1. FSV Mainz 2:2 (1:1)
Góly: 29. Karl, 87. Kane (z 11 m) – 45.+2 Potulski, 67. Lee Jae-Sung
