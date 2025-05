Bayern Mníchov je majster, Leverkusen stratil šancu na titul

Bundesliga - 32. kolo:

FC Augsburg – Holstein Kiel 1:3 (0:2)

Góly: 90. Mounié – 25. Mačino (z 11 m), 40. a 51. Bernhardsson

/D. Javorček sedel na lavičke náhradníkov (Kiel)/



SC Freiburg – Bayer Leverkusen 2:2 (1:0)

Góly: 44. Eggestein, 49. Hincapié (vla.) – 82. Wirtz, 90.+3, Tah

Freiburg 4. mája (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov sa po ročnej prestávke opäť stali majstrami nemeckej Bundesligy. Druhý Bayer Leverkusen remizoval v nedeľnom dueli 32. kola s Freiburgom 2:2 a dve kolá pred koncom súťaže zaostáva za Bavormi o osem bodov. Pre mníchovského kanoniera Harryho Kanea je to prvá veľká trofej v kariére.Obhajcom titulu nevyšla prvá polovica zápasu. Pred koncom úvodného dejstva skóroval Maximilian Eggestein, ktorý loptu nasmeroval spoza veľkého vápna. Po zmene strán zvýšil náskok domácich Piero Hincapie, ekvádorský obranca nechtiac poslal loptu poza chrbát vlastného gólmana. V 82. minúte si Florian Wirtz nabehol na prihrávku a prekonal brankára Freiburghu strelou z hranice šestnástky. O deľbu bodov sa v nadstavení postaral hlavičkou Jonathan Tah. Napokon ani remíza nezabezpečila „farmaceutom“ šancu obhájiť bundesligovú trofej. Bavori naopak získali rekordný 34. titul v histórii.Holstein Kiel zvíťazili v nedeľnom zápase na ihrisku FC Augsburg 3:1. Slovenský obranca hostí Dominik Javorček do duelu nezasiahol. Kiel sa nachádza v tabuľke s 25 bodmi na zostupovej 17. priečke, od pásma záchrany ho delí šesť bodov. Augsburg ťahá trojzápasovú sériu bez víťazstva a so 43 bodmi je jedenásty.2024/25 Bayern Mníchov2023/24 Bayer Leverkusen2022/23 Bayern Mníchov2021/22 Bayern Mníchov2020/21 Bayern Mníchov2019/20 Bayern Mníchov2018/19 Bayern Mníchov2017/18 Bayern Mníchov2016/17 Bayern Mníchov2015/16 Bayern Mníchov2014/15 Bayern Mníchov2013/14 Bayern Mníchov2012/13 Bayern Mníchov2011/12 Borussia Dortmund2010/11 Borussia Dortmund2009/10 Bayern Mníchov2008/09 VfL Wolfsburg2007/08 Bayern Mníchov2006/07 VfB Stuttgart2005/06 Bayern Mníchov2004/05 Bayern Mníchov2003/04 Werder Brémy2002/03 Bayern Mníchov2001/02 Borussia Dortmund2000/01 Bayern Mníchov1999/00 Bayern Mníchov1998/99 Bayern Mníchov1997/98 FC Kaiserslautern1996/97 Bayern Mníchov1995/96 Borussia Dortmund1994/95 Borussia Dortmund1993/94 Bayern Mníchov1992/93 Werder Brémy1991/92 VfB Stuttgart1990/91 FC Kaiserslautern1989/90 Bayern Mníchov1988/89 Bayern Mníchov1987/88 Werder Brémy1986/87 Bayern Mníchov1985/86 Bayern Mníchov1984/85 Bayern Mníchov1983/84 VfB Stuttgart1982/83 Hamburger SV1981/82 Hamburger SV1980/81 Bayern Mníchov1979/80 Bayern Mníchov1978/79 Hamburger SV1977/78 FC Koln1976/77 Borussia Mönchengladbach1975/76 Borussia Mönchengladbach1974/75 Borussia Mönchengladbach1973/74 Bayern Mníchov1972/73 Bayern Mníchov1971/72 Bayern Mníchov1970/71 Borussia Mönchengladbach1969/70 Borussia Mönchengladbach1968/69 Bayern Mníchov1967/68 FC Nurnberg1966/67 Eintracht Braunschweig1965/66 TSV 1860 Mníchov1964/65 Werder Brémy1963/64 FC Kolín