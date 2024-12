Bayern Mníchov mal v tomto roku obrat vyšší ako miliardu libier

Mníchov 8. decembra (TASR) - Nemecký klub Bayern Mníchov mal prvýkrát v histórii obrat vyšší ako miliardu libier (1,207 mil eur). V nedeľu to oznámil prezident Herbert Hainer, podľa ktorého sa to spoločne podarilo futbalovým a basketbalovým tímom.



Vlani mal klub obrat 882 miliónov, v roku 2022 690 miliónov. "Nielenže sme dosiahli na ďalší rekord, ale je to rozmer, ktorý nikdy predtým nedosiahol ani FC Bayern," citovala Hainera agentúra DPA. Sedemdesiatročného funkcionára potešil aj nárast členov na 382.000 a vyjadril nádej, že toto číslo v budúcnosti stúpne na 400.000.